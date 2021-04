Critique: Days Gone – Nourriture réconfortante du monde ouvert avec une rotation d’horreur de survie

Republié le mercredi 31 mars 2021: Nous rapportons cette critique des archives suite à l’annonce de Gamme PS Plus d’avril 2021. Le texte original suit.

Le monde vient pour vous est un slogan incroyablement approprié pour le bac à sable apocalyptique de Bend Studio. Dernier d’une longue série d’exclusivités axées sur l’histoire publiées par Sony, Days Gone n’a pas tout à fait le caractère d’un prétendant au jeu de l’année comme God of War, mais il est à peu près assez imaginatif pour se démarquer des nombreux mondains déjà sur la PlayStation 4 – même si cela soulève des idées de pratiquement tous.

Comme évoqué ci-dessus, c’est la tension des articulations blanches de l’importante carte inspirée de l’Oregon qui distingue ce premier effort de la génération actuelle. En incarnant le motard mercenaire Deacon St.John, vous vous sentirez rarement vraiment équipé pour ce que le monde est sur le point de vous lancer. Cela signifie que la préparation est essentielle lorsque vous êtes sur le terrain: manquer de carburant ou de munitions, et vous allez vous retrouver plus vite que vous ne pouvez dire: «Ce sont des zombies, en fait!»

Il y a juste assez d’horreur de survie dans cette expérience de monde ouvert autrement stéréotypée pour l’éloigner de Far Cry, et cela peut aider à soulager la fatigue. La moto est votre sanctuaire sur le terrain: le seul endroit que vous pouvez sauver et le moyen d’évasion le plus rapide. Mais c’est délicat: il y a une pénurie d’essence et un mauvais crash vous laissera à la chasse à la ferraille. En fait, s’occuper du vélo est simple, mais il est essentiel de le prendre en compte dans vos plans.

Il en va de même pour votre artillerie. Les munitions sont généralement faciles à trouver, mais les armes sont faibles dans les premiers échanges, et les hordes manchettes sont dévastatrices. Ils sont si brutaux, en fait, que le jeu prend son temps à présenter les armées de morts-vivants vraiment mortels – cela vous donne du temps pour perfectionner votre métier, afin que vous puissiez construire des pièges et faire preuve de créativité avec la façon dont vous voulez amener les saigneurs. vers le bas. Toute cette préparation est la partie la plus divertissante du jeu.

Malheureusement, les missions n’en impliquent pas assez. Il y a d’excellents objectifs ici: certains inspirés par Uncharted lorsque vous travaillez aux côtés d’un autre personnage IA, et d’autres qui souscrivent à ce style de conception populaire «boîte noire», où vous avez de multiples opportunités pour accomplir la tâche à accomplir. Et puis il y a les quêtes de récupération – tant de quêtes de récupération, dont beaucoup sont anti-climactiques et sans importance.

Vous ne pouvez pas blâmer l’effort que le développeur a investi ici: il veut aller de pair avec Naughty Dog et Sony Santa Monica et se régaler au sommet de la table des développeurs propriétaires de PlayStation. Mais l’histoire dérive comme son protagoniste, perdant du temps avec beaucoup trop de personnages de soutien inférieurs à la moyenne et mettant votre patience à l’épreuve. Les cinématiques sont impressionnantes, mais la mise en scène est parfois faible et le scénario est aussi jambon qu’un rôti de porc.

Cela ne veut pas dire que c’est mauvais par n’importe quel effort d’imagination: c’est divertissant dans un genre de film de pop-corn. Et il y a une histoire sympa ici qui vous gardera engagé sur la nature du monde dans lequel vous habitez: qu’est-il arrivé à l’Oregon, et comment ceux qui vivent encore survivent-ils sans de bons salons de tatouage? Cela prend parfois beaucoup trop de temps pour en arriver là, ce qui peut tuer votre intérêt dans l’ensemble.

C’est un jeu de taille, avec plusieurs fils d’intrigue à découvrir et une sélection copieuse de travail occupé en monde ouvert pour vous tenir occupé. Vous regardez 30 bonnes heures pour mener à bien la campagne, et cela va être prolongé en fonction de votre façon de jouer. Mécaniquement, il est suffisamment dense pour prendre en charge de nombreux styles de jeu différents.Par conséquent, bien que la furtivité et la prudence soient généralement recommandées, une approche flamboyante est une possibilité – à condition que vous disposiez des ressources nécessaires.

Peut-être que le nombre de couches dans le gameplay est peut-être la deuxième façon dont le vélo est implémenté. Il y a des rencontres où vous devrez nettoyer les camps ennemis, mais si vous voulez faire preuve de créativité, vous pouvez créer une petite radio-alarme et l’utiliser pour alerter les Freakers à proximité, dressant les vivants contre les morts-vivants. Bien sûr, si vous vous approchez pendant la journée, il y aura moins de zombies à exploiter – mais la nuit, les plus gros essaims seront généralement plus faibles.

On a l’impression qu’il y a une écologie pour les morts-vivants, ce qui est chouette. Mais il y a aussi une logique dans le monde lui-même, comme la façon dont la neige étouffe vos pas ou la pluie affecte la manipulation de votre hachoir. C’est juste dommage que le développeur tombe dans les objectifs de la mission copier-coller, car des tâches comme écouter les scientifiques dans des sections furtives insta-fail et brûler des nids donnent l’impression de passer par les mouvements – parfois moins c’est plus, nous » Je suggère.

Au moins, il y a beaucoup de bonbons pour les yeux à lorgner pendant que vous cochez des cases, car à son meilleur, c’est un festin visuel. Naturellement, il n’atteint jamais les sommets d’un Horizon: Zero Dawn, mais le bac à sable lui-même est extrêmement varié, couvrant des forêts denses, des déserts et des montagnes enneigées. C’est un endroit amusant à parcourir avec des points de repère uniques et authentiquement américains – c’est juste dommage que le framerate ait tendance à échouer car il diffuse dans certaines zones de la carte.

Les bugs peuvent également être problématiques – du moins dans la version d’évaluation que nous avons jouée. Une quête secondaire a complètement échoué sur nous, la rendant insoluble; l’écrêtage, les problèmes de son et d’autres problèmes techniques mineurs ont également nui à notre expérience. Le jeu souffre également parfois d’un manque de direction: nous ne nous attendons pas à avoir la main à chaque étape du chemin, mais lorsque vous courez en rond à la recherche de l’entrée d’un bunker pendant 25 minutes, nous dirions que c’est une conception douteuse.

Il y a cependant du cœur ici qui est facile à admirer. Pardonnez-nous d’avoir troté des clichés afin d’accueillir une note plus favorable, mais vous sentez vraiment que Bend Studio a tout mis dans ce projet. Au-delà des longs temps de chargement et des signes occasionnels de faillite créative, il y a quelque chose ici – une sorte de nourriture réconfortante plus élégante, avec juste assez d’identité pour la distinguer de ses nombreux contemporains.