Critique d’Assassin’s Creed Valhalla | Une aventure Viking pour les âges

Pareek dur08 déc.2020 13:44:52 IST

Il prend son propre temps doux, mais quand il se déroule, Assassin’s Creed Valhalla se révèle être une saga de grande envergure et d’ambition. Un drame épique aux contes tentaculaires de famille, de destin, d’honneur et de découverte de soi, se déroulant dans un monde brutal (mais magnifique) façonné par des forces incalculables, grandes et petites, imposantes et dissimulées.

Il y a quelques semaines, j’avais brièvement exposé mes impressions initiales, et pas si charitables, du jeu. La plus grande frustration a alors semblé au nombre de bugs et de problèmes qui ont gâché toute l’expérience. En jouant sur une PlayStation 4 Pro, j’avais mentionné à quel point je trouverais assez difficile de recommander à quelqu’un de passer des dizaines d’heures avec ce jeu. Maintenant, après avoir passé des dizaines d’heures avec lui et un correctif des développeurs plus tard, non seulement le jeu a énormément grandi sur moi, mais la plupart de mon scepticisme antérieur a été dissipé. Cela ne veut en aucun cas suggérer que tous les problèmes mentionnés précédemment sont résolus, mais nous aborderons tout cela dans un instant.

Comme beaucoup de grands titres récents du monde ouvert AAA, Valhalla – le 12e opus majeur de la série Ubisoft – est en proie à la lenteur de 10 heures d’ouverture de jeu que l’on doit parcourir pour que les choses commencent vraiment. Ici, cela signifie quitter la Norvège et vivre votre première grande aventure en Angleterre. Faites cela et presque immédiatement les trois composants les plus impressionnants du jeu commencent à briller: l’histoire principale, les personnages et l’exploration.

Valhalla fait les choses un peu différemment, cependant. Une fois que vous et vos amis vikings atterrissez sur les rives de l’Angleterre pour vous sculpter une nouvelle maison, vous vous rendez rapidement compte que forger des alliances à travers cette nouvelle terre sera le moyen le plus efficace d’avancer. La poursuite de la même pièce joue un rôle majeur dans le scénario principal. Au fur et à mesure que vous parcourez la carte, de plus en plus loin, pour explorer lesdites alliances, chacune d’elles, tout en ajoutant à l’intrigue globale du jeu, agit comme une histoire presque autonome en soi. Pense The Witcher 3la quête Bloody Baron (ou si vous n’avez pas joué à ce jeu, peut-être chacun comme une nouvelle ou une saison dans une émission de télévision). Le jeu prend vraiment vie ici alors que vous êtes de plus en plus empêtré dans les histoires de famille, les rivalités, les trahisons, tout le spectre des dramatiques. (Et attendez environ 20 heures dans le jeu, et garçon, y a-t-il une surprise qui vous attend.)

Le jeu ne divise pas non plus explicitement les quêtes en primaire et secondaire. Certains sont, bien entendu, plus liés aux principaux objectifs généraux que d’autres. Ce qu’il a dans le style plus conventionnel des quêtes secondaires, ce sont des «mystères» jonchés partout sur la carte. Rencontres qui vous amènent à faire quelque chose de basique, et la plupart du temps peuvent être frappées en moins de 10 à 15 minutes. Bien que certains d’entre eux aident à alléger un peu l’expérience ou vous laissent avec une sensation douce-amère, malheureusement, la plupart d’entre eux se sentent sans inspiration, prévisibles et beaucoup trop faciles. Matériau de remplissage pour les merdes et les rires.

Cela dit, cela prend une minute pour vous installer dans l’état d’esprit du jeu. De peur que vous n’oubliiez, vous incarnez un Viking et mon ami, cela vient avec les raids et les pillages. C’est vraiment déconcertant et un peu désorientant lorsque les membres de votre clan déclarent pour la première fois « pillons! » à l’extérieur d’un village à l’air innocent. Bientôt, vous devrez attaquer les abbayes et les monastères afin de progresser et d’établir votre propre colonie. Bien que le jeu prenne sa juste part de libertés avec l’histoire et en camouflant certains des aspects les plus brutaux de l’époque (et si vous tuez un trop grand nombre de civils innocents, il redémarre), c’est toujours une sensation étrange à contourner. Mais une vie de Viking soit comme ça.

En ce qui concerne la furtivité et le combat, il y a peu à ajouter à mes premières impressions – le jeu furtif et le parkour sont extrêmement amusants, et les combats ouverts – à la fois au corps à corps et à distance – sont satisfaisants (bien que, parfois, frustrants), d’autant plus que vous montez de niveau. et débloquez plus de capacités. Le jeu offre également un certain nombre de choix sur la façon de manier et d’utiliser plusieurs armes, et il existe une tonne de mouvements spéciaux cool à intégrer dans votre style de combat. Bien que les combats de boss soient suffisamment difficiles pour vous pousser hors de votre zone de confort, ils ne sont pas exagérés pour vous faire démissionner. Dans l’ensemble, une fois que vous maîtrisez les choses, il y a suffisamment de variété pour vous occuper.

Si vous vous demandez pourquoi je n’ai pas encore discuté de notre personnage principal ou de notre protagoniste, eh bien, c’est parce qu’il n’y a pas grand chose à discuter. Ce que j’ai dit dans mes pensées initiales sonne toujours vrai après toutes ces heures de jeu – Eivor reste l’un des personnages principaux les plus fades que j’ai rencontrés dans un récent jeu AAA. Oui, il / elle (plus à ce sujet dans une seconde) a grandi sur moi depuis que j’ai commencé, mais n’importe qui le ferait si vous passiez des heures et des heures avec eux. Bien que le personnage ait peu ou pas de personnalité à proprement parler, le doublage / la prestation est passable dans le meilleur des cas et risible au pire.

Le jeu vous offre trois options (qui peuvent être commutées à tout moment) – vous pouvez jouer soit en tant que personnage féminin, soit en tant que personnage masculin, ou laisser l’Animus choisir (ce qui est le choix par défaut, et sans dévoiler aucune des intrigues. , celui avec lequel je vous suggère d’aller). Comme son prédécesseur, en essayant de jouer des deux côtés et en ne s’engageant pas à écrire exclusivement un personnage masculin ou féminin, vous obtenez une coquille creuse. Mais cette coquille creuse est compensée de manière exponentielle tout au long du jeu avec presque tous les autres personnages principaux.

Pour le grand nombre de personnages répartis à travers le pays, le jeu fait un travail vraiment louable en donnant non seulement à chacun une personnalité et une profondeur distinctes, mais aussi en les rendant assez mémorables. Accompagné de grands scénarios mentionnés précédemment, Valhalla parvient à réussir un tour difficile – un énorme donné avec à peine un moment ennuyeux, c’est-à-dire une fois que les choses se mettent en marche. Et le jeu a beaucoup plus de trucs sous sa manche.

Le monde, pour sa part, est incroyablement beau. Que ce soit la façon dont fonctionne le mécanisme d’éclairage ou les palettes de couleurs utilisées ou la conception des monastères et, tout vous attire. Les jeux Assassin’s Creed ont toujours été connus pour leur conception du monde, et Valhalla pousse l’enveloppe plus loin. L’exploration est une vraie joie et est presque toujours récompensée. Oubliez les voyages rapides, vous ne voulez même pas utiliser une maison pour vous déplacer. Comme dans la vie, le jeu est mieux vécu à pied (bien sûr, à moins qu’il ne cesse d’être pratique).

Des lieux historiques aux références littéraires, chaque section de la carte est un plaisir à parcourir et à explorer. Le fait que vous soyez régulièrement obligé de chercher et de lire sur divers sujets, lieux et événements historiques en dit long sur l’effort déployé pour rendre ce monde vivant.

Mais tout n’est pas d’or avec Valhalla. Quelques correctifs à ce stade, bien que le jeu fonctionne beaucoup mieux que dans les premiers jours, il reste encore beaucoup à corriger. Que ce soit les ennemis attaquant les airs (ou simplement debout au milieu du combat), votre incapacité à franchir certaines portes, les quêtes qui ne se déclenchent pas ou les missions ne fonctionnant pas comme prévu, les bugs sont loin d’être éliminés. Il y a un trophée que vous pouvez débloquer, intitulé, plutôt ironique, «ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité». Si seulement c’était vrai dans la plupart des cas. (Bien qu’il faille peut-être garder à l’esprit, quelle que soit sa valeur, que la dernière étape de la production a eu lieu après une petite chose appelée COVID-19, et le jeu est également conçu pour aller sur la prochaine génération de consoles.)

Alors, la grande question alors – devriez-vous investir du temps et de l’argent dans ce jeu?

La réponse courte – très certainement.

Assassin’s Creed Valhalla raconte une histoire complexe qui se déroule dans une période tout aussi fascinante, sinon plus, explorée à travers un monde à couper le souffle. Le jeu dure bien plus de 100 heures, ce qui ne cesse de s’améliorer au fur et à mesure que vous jouez. Et avec quelques correctifs supplémentaires, il devrait jouer aussi bien que n’importe quel jeu AAA en monde ouvert.

En 2020, tout naturellement, si vous cherchez à vous perdre dans un monde fantastique, laissez Valhalla que ce soit.

Jeu évalué sur PlayStation 4 Pro. Vérifiez le code fourni par l’éditeur.

.

