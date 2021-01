Critique: Cyber ​​Shadow (PS5) – Une plate-forme d’action élégante et stimulante

S’il y a deux choses que l’on trouve couramment dans les jeux rétro, ce sont les robots et les ninjas. Avoir un jeu qui jette les deux archétypes ensemble a du sens, non? Cyber ​​Shadow le gère plutôt bien. Développé par Mechanical Head Studios et publié par Yacht Club Games, il s’agit d’un jeu de plateforme d’action à défilement latéral sur la sauvegarde d’une ville futuriste d’une armée synthétique. Inspirée des titres classiques 8 bits comme Mega Man, Shadow of the Ninja et Ninja Gaiden, cette prise moderne est une expérience élégante et stimulante.

Incarnez l’Ombre titulaire – le seul survivant de son clan ninja – vous commencez avec peu de santé et des capacités basiques de saut et de barre oblique. Bien sûr, les choses ne restent pas aussi simples longtemps; au fur et à mesure que vous progressez dans chaque étape, vous débloquerez de plus en plus de pouvoirs qui améliorent vos talents de destruction de robots, ainsi que des améliorations de la santé et des SP (nécessaires pour certains mouvements). C’est une conception de jeu classique, mais cela fonctionne: franchissez un niveau, battez le boss, gagnez une mise à niveau. Des capacités comme les étoiles ninja, l’invocation du feu et la déviation des projectiles s’additionnent régulièrement, gardant les choses fraîches pendant la majeure partie du jeu.

Vous aurez également besoin de toute l’aide que vous pouvez obtenir, car le niveau de difficulté vous suit tout du long. C’est un jeu assez difficile, et il ne ralentit pas vraiment. Cependant, nous dirions que l’équilibre est à peu près correct, à l’exception d’un ou deux combats de boss qui nécessiteront quelques tentatives. Parfois, des segments de niveaux peuvent être particulièrement délicats, et les points de contrôle sont souvent assez éloignés, ce qui peut devenir un peu frustrant. La vérité est que vous en avez toujours assez pour réussir, mais le jeu teste vos compétences pratiquement tout au long du parcours.

Cela peut sembler évident, mais vous devrez également utiliser toutes vos capacités pour avancer. Bien que vous puissiez forcer brutalement certains ennemis avec des barres obliques katana régulières, vous devez souvent utiliser des pouvoirs secondaires, ce qui donne un but à tous vos pouvoirs débloqués. Cela est également vrai pour les boss, où la bonne stratégie – au lieu de simplement spammer votre attaque habituelle – gagnera la bataille. Très rarement, certaines capacités peuvent être un peu difficiles à réaliser; nous avons trouvé que fringant avec un double tap sur la gauche ou la droite aurait des ratés de temps en temps, entraînant parfois une mort non méritée. Cependant, les contrôles sont pour la plupart aussi réactifs que prévu.

Parallèlement au gameplay se déroule une histoire simple mais intéressante. Nous n’entrerons pas dans les détails, mais les origines de Shadow sont explorées parallèlement au conflit principal, et c’est juste assez pour vous garder intéressé. Il y a de bons moments que nous ne gâcherons pas ici.

Au fur et à mesure de votre progression, vous rencontrerez des points de contrôle entre les niveaux où vous pourrez passer à n’importe quelle étape précédente. En effet, vous ne trouverez tout simplement pas tout lors de votre première randonnée à travers un segment. Si vous voulez trouver toutes les améliorations de santé et autres secrets, vous devrez revenir plus tard avec plus de capacités. En plus de remplir le jeu avec plus de choses à voir et à faire, cela vous permet de parcourir les niveaux précédents en tant que ninja beaucoup plus capable, ce qui est toujours un bon sentiment.

Nous l’avons joué sur PlayStation 5, et bien sûr, les performances sont de 60 images par seconde et le chargement est instantané, et c’est presque certainement le cas sur PS4 aussi. En fait, si vous avez un écran compatible, la version PS5 fonctionnera à 120 images par seconde, ce qui en fait une expérience encore plus fluide.