Critique: Concrete Genie – Artsy Exclusive vaut le détour

Republié le mercredi 27 janvier 2021: Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PS Plus de février 2021. Le texte original suit.

De tous les développeurs internes de Sony, Pixelopus a peut-être le plus à prouver. Son premier jeu, Entwined, n’a pas mis le feu au monde, et son suivi devait donc remonter la barre. Il est juste de dire que la jeune équipe a fait exactement cela avec Concrete Genie, un titre beaucoup plus ambitieux qui s’aligne davantage sur la production régulière de Worldwide Studios. Cela ne veut pas dire que c’est votre exclusivité PlayStation 4 typique – loin de là.

Ayant clairement été inspiré par la narration cinématographique des principaux acteurs de Sony, le jeu commence par vous présenter Ash, un jeune garçon au flair artistique. Alors qu’il s’occupe de ses affaires, des brutes arrivent, volent son carnet de croquis et déchirent toutes les pages avant de l’envoyer au phare supposément hanté. Tout aussi importante que Ash est la ville de Denska, abandonnée et envahie par les délinquants après qu’un accident a provoqué une mystérieuse pourriture noire. Après que Ash ait reçu un pinceau magique, un tutoriel décent vous familiarise avec les bases, puis vous êtes chargé de faire revivre la ville en peignant des peintures murales vivantes sur ses murs décrépits.

Il est important de mentionner le didacticiel, car les commandes de Concrete Genie sont quelque peu peu orthodoxes. Ash contrôle comme vous vous en doutez – il met même à l’échelle des bâtiments comme un Nathan Drake à faible loyer – mais lorsque vous êtes en mode peinture, le capteur gyroscopique du DualShock 4 a la priorité. La bonne nouvelle est que la peinture est merveilleusement tactile et intuitive. Après avoir mis en évidence le motif que vous avez choisi, maintenez simplement R2 et déplacez le curseur comme si vous peigniez un coup de pinceau. Les commandes de mouvement ne conviennent pas à tout le monde, et vous pouvez les échanger contre le bon stick si vous préférez, mais elles rendent le jeu très accessible, et c’est merveilleux de voir vos actions se transformer en images brillantes et animées.

Cependant, vous ne pouvez pas vraiment faire du freestyle. La peinture est limitée aux pages que vous avez déverrouillées ou trouvées dans le monde ouvert miniature, chacune vous offrant soit de nouveaux éléments de paysage, des décorations de génie ou de nouveaux génies à créer. Bien que vous ne puissiez pas peindre n’importe quoi, vous avez beaucoup de liberté dans les limites. De plus, il est presque impossible de créer quelque chose qui n’a pas l’air merveilleux – même si vous n’avez pas d’os créatif dans votre corps. Les fruits de votre travail sont presque toujours un spectacle à voir – c’est satisfaisant et vous apportera certainement un sourire.

Les génies titulaires sont les stars de la série. Dans chaque zone de la carte, vous trouverez des opportunités de peindre ces monstres qui peuplent vos peintures murales, et encore une fois, c’est en grande partie à vous de décider à quoi ils ressemblent. Quelle que soit la façon dont vous les présentez, ces créatures sont des compagnons indispensables dans une aventure par ailleurs assez solitaire. Ils peuvent interagir avec vous et entre eux de plusieurs façons, mais surtout, ils vous aideront à résoudre des énigmes environnementales. Ce n’est pas un jeu de défi, alors ne vous attendez pas à être déconcerté par ceux-ci, mais l’obstacle occasionnel sur votre chemin est un bon changement de rythme, même si l’acte de peindre est toujours agréable.

Ce qui est inhabituel, c’est la façon dont le combat est introduit dans Concrete Genie. Nous ne voulons rien gâcher, mais le combat fait une apparition brusque et de courte durée à la fin de l’histoire de huit heures. Après une balade détendue et douce au rythme de Denska, vous apprendrez tout à coup à vous battre et à peindre du surf, ce dernier vous permettant de vous déplacer beaucoup plus rapidement. C’est un changement choquant, auquel vous devrez vous habituer assez rapidement. La dernière heure environ est consacrée en grande partie à lutter contre des monstres de peinture, mais le retenir comme ça donne l’impression que le studio manquait de confiance dans cet aspect du jeu. C’est bien sûr dans le contexte de l’histoire, mais c’est une dernière étape maladroite.

Malgré son arrivée inhabituelle, le combat est un ajout amusant. Comme ses génies, les attaques d’Ash se présentent sous la forme de feu, d’électricité ou de vent, et vous devrez faire correspondre votre attaque aux boucliers correspondants. Vous pouvez utiliser votre nouvelle peinture sur surf pour rester mobile, et une esquive généreuse vous mettra hors de danger. Ce sont des trucs rapides et frénétiques qui, bien que pratiquement rien de spécial, sont assez amusants tant que ça dure. Tout à fait pourquoi tout est laissé jusqu’à ce que juste vers la fin soit au-delà de nous; si quoi que ce soit, pimenter l’histoire avec de petits scénarios de combat aurait aidé à garder les choses en marche.

Le style artistique, quant à lui, est magnifique et nous adorons la qualité presque stop-motion des personnages. Au début, Denska peut sembler un peu froide, mais c’est par conception – c’est littéralement une toile sur laquelle vous pouvez décorer à votre guise. Le mode Peinture gratuite vous permet d’aller dans les différentes zones de la carte et de recommencer sans distraction, ce qui est une bonne distraction. Si vous possédez PlayStation VR, vous pouvez également plonger dans un mode supplémentaire qui agit comme une extension virtuelle de l’événement principal. Vous aurez besoin d’une paire de contrôleurs Move, mais c’est tout aussi fantaisiste, même s’il est un peu mince.

Le mode VR fonctionne à une fréquence d’images régulière, comme c’est le cas, mais malheureusement, le jeu principal faiblit à cet égard. Ce n’est pas un problème constant, mais inhabituellement pour un titre de première partie, la performance prend un coup de temps en temps. Les animations peuvent aussi sembler un peu maladroites, mais encore une fois, cela ne devrait pas trop gêner. Le vernis habituel attribué aux jeux de Sony n’est tout simplement pas tout à fait là. Heureusement, c’est un titre qui échappe à peu près à de tels faux pas en raison de son charme. Ce n’est pas parfait, mais c’est absolument un pas dans la bonne direction pour Pixelopus.