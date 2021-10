Critique : Chargeur sans fil SanDisk iXPAND et synchronisation du chargeur sans fil

15 octobre 2021 13:52:05 IST

De nos jours, les téléphones dotés d’une capacité de charge sans fil ne manquent pas ; certains vont même recharger d’autres appareils placés dessus. On ne peut nier la commodité d’un chargeur sans fil à la maison ou au bureau, et ils se rapprochent également de leurs homologues filaires en ce qui concerne les vitesses de charge. Cependant, SanDisk ne propose pas de charge sans fil à haute puissance. Ses chargeurs sans fil compatibles iXPAND Qi s’en tiennent à l’essentiel et incluent même une brique d’alimentation dans l’emballage.

Que sont-ils?

Il n’y a vraiment pas grand chose à dire. Les chargeurs iXPAND sont compatibles Qi, ce qui signifie qu’ils peuvent charger des téléphones Android ou iOS compatibles avec la norme. Ce sont des morceaux de plastique d’apparence simple qui devraient se fondre parfaitement dans votre décor, à l’exception du fil pendant qui est encore nécessaire pour votre chargeur «sans fil». Ils sont également raisonnablement légers, donc je les collerais probablement sur mon bureau si je voulais vraiment un bloc de charge autour de mon bureau.

Le chargeur sans fil iXPAND est un coussinet circulaire ordinaire d’environ quatre pouces de diamètre, avec un joint torique en caoutchouc autour du dessus afin que votre appareil ne glisse pas. Le Wireless Charger Sync, cependant, est un pad plus grand en forme de losange avec une surface concave un peu plus grande qu’un iPhone 13 Pro. Il est livré avec 256 Go de stockage intégré pour les sauvegardes automatiques des appareils. Il est moins confortable à utiliser et nécessite plus de soin pour placer l’appareil dessus. Le chargeur est livré avec un joli chargeur rapide SanDisk 24 W avec un port USB-A et un câble USB-A vers USB-C de 1,5 m qui l’alimente. La version Sync est étrangement livrée avec une brique de charge propriétaire avec une prise CC circulaire. Aussi étrange, la version moins sophistiquée prend en charge la charge sans fil de 15 W, tandis que le Sync ne fait que 10 W.

Utilisé

Avec le cloud computing et le stockage omniprésents, j’ai du mal à justifier le besoin de la synchronisation du chargeur sans fil. L’idée est que le chargeur lui-même stocke vos photos, vidéos et contacts. Il le fait via une application mobile de préposé et se connecte à votre téléphone via Bluetooth ainsi que Wi-Fi. Les transferts de données se font via Wi-Fi, vous aurez donc besoin d’avoir le chargeur à portée de votre réseau pour que tout fonctionne. Ce fut le premier drapeau rouge pour moi, car le Wi-Fi est rarement le moyen le plus rapide de transférer des centaines de gigaoctets de données. En effet, l’application iXPAND vous recommande de prévoir plusieurs frais de nuit, au cours desquels la synchronisation sauvegardera vos données en continu jusqu’à la fin.

La synchronisation est compatible avec les appareils iOS et Android utilisant les applications de préposé. Les appareils Android sauvegardent à peu près tout sur Google Cloud, tandis que les appareils Apple le font sur iCloud. Par Wi-Fi. En continu. Et si vous manquez d’espace, vous n’avez qu’à augmenter votre abonnement et acheter plus, comme je l’ai fait. Mon compte iCloud de 400 Go dépasse déjà les 256 Go inclus dans la synchronisation du chargeur sans fil. Néanmoins, si vous devez contrôler vos sauvegardes et les conserver dans vos locaux, je suppose qu’il existe un cas d’utilisation pour cet appareil. De plus, le Sync a inexplicablement une grande LED violette sur le côté du chargeur, principalement masquée par la lunette. Il n’y a aucun moyen de le voir à moins que vous ne regardiez sous la lunette au bon angle. Hein?

Tout cela signifie que le chargeur est un appareil compliqué. Il dispose de radios Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d’un certain niveau de processeur pour faire son travail. Il a parfois besoin de mises à jour du micrologiciel, comme c’était le cas lorsque j’ai commencé à l’utiliser pour la première fois. Je ne suis pas sûr de vouloir autant de complexité dans mon chargeur sans fil pour une fonctionnalité redondante. Effectivement, Bluetooth s’est effondré à un moment donné et ma sauvegarde s’est arrêtée après seulement dix fichiers. Je ne pouvais pas être dérangé pour avancer à partir de là.

Le chargeur sans fil 15 W plus simple est beaucoup moins spectaculaire, mais aussi beaucoup plus agréable à utiliser. J’aime son anneau en caoutchouc adhérent qui me donne une sensation agréable et positive lorsque je pose mon appareil dessus. Il y a une LED bleu/rouge très simple qui indique le bleu lors de la charge, clignote en rouge lorsqu’un appareil incompatible est allumé, et elle pointe vers le haut pour que vous puissiez le voir. C’est un peu petit et peut être masqué par le dispositif de charge, mais mieux que celui généralement invisible sur le Sync. Il se charge également plus rapidement que le frère plus compliqué. Je le préfère au chargeur MagSafe d’Apple, car il reste sur le bureau car j’ai l’intention d’utiliser un chargeur sans fil.

Verdict

Le chargeur sans fil iXPAND est disponible pour Rs 2 699 avec la brique de charge 24 W incluse sur Amazon, au moment de la rédaction, tandis que le chargeur sans fil Sync est disponible pour un étonnant Rs 9 299 pour la variante 256 Go (variantes 64 Go et 128 Go également disponible). Le chargeur sans fil standard est facile à recommander en tant que package, car il est livré avec tout ce qui est inclus. Si vous envisagez d’acheter le Wireless Charger Sync, je souhaite être invité aux mêmes soirées de croisière que vous.

.

