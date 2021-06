Critique: Champs de bataille WWE 2K – Lutte d’ordures et microtransactions à gogo

Republié le mercredi 30 juin 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus de juillet. Le texte original suit.

Honnêtement, il y a quelque chose de sinistre à propos de WWE 2K Battlegrounds. Et non, nous ne parlons pas du masque effrayant de Bray Wyatt, ou des modèles de personnages grotesques qui semblent avoir été conçus par quelqu’un qui regarde Wrestlemania d’un œil après une grosse soirée au gin. Non, il y a une aura néfaste autour de ce jeu car il ressemble à un titre mobile gratuit qui a inexplicablement trouvé son chemin sur le PlayStation Store avec un prix de 34,99 €.

Ce prix ressemble plus à un coup et à de l’espoir, peut-être-maman-et-papa-ne-feront-pas-leurs-recherches qu’une véritable proposition de valeur. Nous ne pouvons pas imaginer qu’il n’y aura pas au moins une légère réaction de la part des personnes qui ont choisi ce jeu en supposant qu’il est destiné à être joué, seulement pour découvrir qu’il est en fait destiné à être payé. Mais nous reviendrons à l’économie plus tard.

Tout d’abord, le gameplay. WWE 2K Battlegrounds est un jeu de catch cartoon dans lequel votre objectif est d’appuyer sur le carré à plusieurs reprises jusqu’à ce que votre adversaire soit mort, puis vous pouvez les épingler pour la victoire. Vous pouvez également appuyer sur triangle si vous le souhaitez, ou si vous vous sentez vraiment fougueux, vous pouvez utiliser le stick analogique droit pour faire l’un des quatre grappins différents. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que l’intelligence artificielle est si stupide que le simple fait de taper sur carré vous permettra de traverser la plupart des batailles.

Les lutteurs sont divisés en une poignée de classes et tous les lutteurs de la même classe ont le même ensemble de mouvements, la seule différence étant leurs mouvements de finition. Essentiellement, chaque lutteur est juste une peau qui vient avec quelques attaques spéciales. Débloquer des superstars devrait être excitant, mais comme ils jouent tous de la même manière, vous finirez probablement par avoir l’impression d’avoir vu tout ce que le jeu a à offrir en une heure ou deux.

La campagne courte est la plus amusante que vous puissiez avoir sur vos propres champs de bataille. L’histoire est racontée dans un style de bande dessinée et implique Paul Heyman de convaincre le propriétaire de la WWE Vince McMahon de commencer un nouveau spectacle de lutte plus extrême se déroulant dans différents endroits du pays. L’histoire est parfois vraiment amusante, bien que nous ne sachions pas si c’est par dessein. Vous pouvez tout terminer en cinq heures environ.

Vous incarnerez une poignée de faux lutteurs créés spécifiquement pour l’histoire, chacun essayant de se faire un nom à la WWE. Étant donné qu’il existe une suite de création de personnages dans le jeu, il semble que la campagne ait manqué une occasion de mettre en vedette des lutteurs minables et maquillés pour lesquels vous n’aurez aucune affinité, mais ils auraient alors dû vous offrir de nombreuses options de création de personnages de le début plutôt que de les verrouiller derrière un paywall dans le magasin, et cela ne ferait tout simplement pas l’affaire.

Le style artistique du jeu est censé évoquer des figurines d’action hyper stylisées de la WWE qui prennent vie, jusqu’à l’emballage sous blister dont elles sortent lorsque vous achetez de nouveaux lutteurs dans le magasin. Ils ont l’air un peu hideux, comme une arnaque de Toy Story sur des figurines de catch faites avec un budget limité.

Les lutteurs ont leur musique d’entrée officielle, mais ils n’ont pas vraiment d’entrées – ils tombent juste du ciel dans une caisse au début du match et restent là bizarrement pendant les vingt premières secondes de leur musique.

En ce qui concerne les modes de jeu, en plus des matchs un contre un standard, vous pouvez également frapper carré pour gagner dans des matchs avec trois ou quatre lutteurs, ou vous pouvez le pimenter en cassant carré dans un match par équipe. Il existe également un mode Royal Rumble dans lequel vous frappez un tas, puis vous pouvez le mélanger en frappant L2 et R2 pour jeter votre adversaire par-dessus la corde du haut pour les éliminer avant de le faire à quelqu’un d’autre.

Les matchs en cage sont légèrement différents en ce sens que vous devez renverser votre adversaire – en frappant carré – puis grimper sur le côté de la cage pour ramasser de l’argent (nous ne savons pas pourquoi), puis une fois que vous avez ramassé suffisamment d’argent, vous peut grimper au-dessus de la cage pour gagner. Peut-être que les lutteurs viennent d’acheter WWE 2K Battlegrounds et qu’ils ramassent l’argent pour se sentir mieux avant de quitter la cage. Qui sait?

Vous pouvez jouer tous ces types de matchs avec des amis ou des ennemis en multijoueur, et c’est là que le jeu est à son meilleur. Jouer avec une autre personne est sans aucun doute plus amusant que de jouer seul, mais seulement dans la mesure où un black-out est plus amusant si vous êtes avec une autre personne : cela aide d’avoir quelqu’un à qui parler pendant le pot au noir. Nous ne vous recommandons certainement pas de convaincre vos amis d’acheter ce jeu pour que vous puissiez jouer ensemble, car ils ne seront probablement pas vos amis bien plus longtemps si vous le faites.

Nous supposons qu’il est temps de parler d’économie maintenant, car c’est clairement la partie du jeu qui a le plus réfléchi.

Vous pouvez débloquer des lutteurs et des bonus supplémentaires simplement en jouant à la campagne, mais rarement les meilleurs. Vous débloquerez le baron Corbin après une poignée de combats dans le mode histoire, mais alors pourquoi voudriez-vous jouer en tant que baron Corbin ? Il ressemble à un pouce avec une barbe, et honnêtement, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit même un baron légitime. Non, non, non, si vous voulez débloquer les meilleurs lutteurs, vous devrez vous battre.

Il existe une monnaie dans le jeu appelée Battle Bucks que vous gagnerez en jouant au jeu et vous pouvez l’utiliser pour acheter des lutteurs supplémentaires, de nouvelles tenues pour les lutteurs ou des objets de création de personnage. Générer les Battle Bucks pour payer un lutteur comme Andre The Giant ou Brock Lesnar prend beaucoup de temps. Si cela ne vous dérange pas parce que cela impliquerait de jouer au jeu, vous pouvez simplement utiliser de l’argent réel pour les déverrouiller – cela équivaut à quelques livres par lutteur.

Il y a plus de quarante lutteurs à débloquer avec d’autres à venir en tant que futur DLC, donc tout compte fait, il faudra beaucoup de temps ou beaucoup d’argent pour tous les débloquer. C’est vraiment louche.