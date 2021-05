Critique: Capcom Arcade Stadium (PS4) – Capcom-asters de 32 jeux d’arcade de 1984 à 2001

L’utilisation généralisée des formats de CD-ROM à l’ère 32 bits a permis de disposer de l’espace pour des compilations de jeux rétro décentes sur la PS1, mais le potentiel des collections rétro s’est épanoui en bibliothèques plus grandes et en fonctionnalités supplémentaires sur PS2 et PSP. Les goûts de Légendes de Taito, Classiques d’arcade SNK, et notamment les différents volumes du Collection Capcom Classics définir une nouvelle norme pour tout éditeur compilant d’anciens jeux. Malheureusement, le message autour de Capcom Arcade Stadium est déroutant de Capcom sur PS4 en le publiant en téléchargement gratuit, avec des titres supplémentaires qui peuvent être achetés dans trois packs DLC distincts. En fin de compte, il est plus simple d’envisager d’acheter Capcom Arcade Stadium en tant que collection rétro complète et traditionnelle, qui se poursuit dans l’esprit des compilations de la PS2 et de la PSP.

Pour prendre en compte les descriptions déroutantes de Capcom, cette revue couvre spécifiquement l’ensemble des 32 jeux de Capcom Arcade Stadium. Cela inclut le téléchargement gratuit de 1943: La bataille de Midway, aussi bien que Fantômes et gobelins en prime, aux côtés de la majeure partie des principaux packs Capcom Arcade Stadium 1, 2 et 3 – qui combinent 30 jeux, tous vendus numériquement pour 32,99 € à partir de mai 2021.

Lorsque Pousser le carré a passé en revue le pack Capcom Beat ‘Em Up, nous l’avons applaudi comme offrant une leçon d’histoire dans les jeux de bagarreurs de Capcom, et de même, le Capcom Arcade Stadium présente une échelle encore plus grande dans la chronique d’une grande variété de jeux d’arcade de 1984 à 2001. Pour accéder aux jeux, vous faites défiler les armoires à bonbons joliment présentées, toutes alignées les unes à côté des autres par ordre de date de sortie.

À partir de Pack 1: Dawn of the Arcade (’84 – ’88), le premier titre est Vulgus à partir de 1984, ce qui est approprié puisque le contenu de la collection complète de 32 jeux est gratifiant pour les fans de shoot-’em-up. Dans son essence, les jeux du Pack 1 sont les plus anciens, donc ont une présentation plus simple, mais des titres comme Commando et Section Z créent une dépendance et contrôlent bien.

Dans le pack 1, il devient rapidement évident que la présentation visuelle et audio 2D des jeux d’arcade Capcom de la fin des années 1980 a reçu un coup de pouce technique, lorsque vous jouez aux deux premiers jeux de société d’arcade CP System (CPS) de 1988, qui sont Mondes oubliés et Ghouls ‘n Ghosts. Forgotten Worlds montre également comment le Capcom Arcade Stadium donne la priorité à la variété de vos options de jeu, car il est amusant de dépenser votre monnaie Zenny enregistrée dans le jeu pour de meilleures armes de magasin lorsque vous faites exploser ce shmup horizontal, en particulier une fois que vous êtes passé au tir avec le bouton d’épaule tout en tournant votre objectif avec le bâton droit.

Les jeux CPS-1 ont toujours l’air fantastiques aujourd’hui – et de la même manière que The Bitmap Brothers avait son propre design visuel métallique distinctif – les jeux d’arcade CPS-1 de Capcom avaient un style distinctif. Nous avons félicité Capcom pour avoir inspiré des jeux rétro modernes dans la récente revue PS4 Battle Axe de Push Square, car ses développeurs talentueux ont créé une parité de haute qualité entre les graphismes et la composition sonore. Par exemple, les chansons fantastiques de Tamayo Kawamoto dans Forgotten Worlds et Ghouls ‘n Ghosts sont aussi mémorables aujourd’hui qu’elles l’étaient en 1988.

Ce sens du style jaillit de l’écran dans le pack 2 de la collection: Arcade Revolution (’89 – ’92). Le talent artistique des compositeurs de Capcom est une joie à vivre, car la musique de Manami Matsumae était un autre aspect que nous avons applaudi dans Battle Axe, et son merveilleux travail audio est évident ici dans Guerres de la dynastie, Combat final, MERCS, et Aile aérienne du transporteur. Pack 2 a également des collaborations fantastiques, comme en 1992 entre Masaki Izutani (T.Yomage) et Yoko Shimomura (Shimo-P) sur le shmup vertical Varth: Opération Orage. En outre, Izutani a créé individuellement des airs funky dans Capitaine Commandoet Shimomura Street Fighter II: Le guerrier du monde la musique est légendaire. Il suffit de regarder la liste des jeux pour le pack 2 seul pour voir à quel point Capcom a excellé à l’époque de l’apogée de l’ère 16 bits, en raison de son style fort dans les jeux d’arcade CPS-1 qui se sont répercutés sur les conversions de console.

Capcom organise également les 32 titres en trois classifications de genre de base – il y a donc 13 jeux d’action, 15 jeux de tir et 4 jeux de combat. Dans ce cas, l’action pourrait être un titre de hack-and-slash de plate-forme comme le prodigieux selon les normes de 1989 Strider, ou un beat-’em-up comme Final Fight. Les jeux de tir incluent des sous-genres avec des jeux de descente et des armes à feu comme MERCS, ainsi que des shmups à défilement. Enfin, les jeux de combat en tête-à-tête sont explicites car le Capcom Arcade Stadium propose trois versions différentes de Street Fighter II, aux côtés de Cyberbots: Fullmetal Madness.

La sélection de Capcom Arcade Stadium est variée, mais comme avec la collection SEGA Mega Drive Classics, le chevauchement avec les versions précédentes se produit dans les packs 1 et 2, car des inclusions préalables telles que Final Fight et Street Fighter II sont apparues plusieurs fois auparavant dans les lots précédents. Cependant, Pack 3: Arcade Evolution (’92 – ’01) a une liste plus obscure, qui regorge de chouchous cultes bien-aimés du CPS-2. Le pack 3 est particulièrement attrayant pour les fans de shmup, car il met en évidence différents talents de développeur – avec le magnifique 1999 de Takumi Corporation Aile Giga, ainsi que le travail de Eighting / Raizing sur 1944: Le maître des boucles, ainsi que l’inclusion très bienvenue de CAVE Progear à partir de 2001.

Les extras se concentrent ici sur les options basées sur le gameplay, telles que les difficultés réglables, l’augmentation du nombre de vies bonus, les emplacements de sauvegarde et les commandes personnalisées. La collection permet des fonctions de rembobinage et vous permet même de modifier la vitesse de jeu du gameplay pour modifier le défi. Cependant, il n’y a pas de menus musicaux séparés ni de fonctionnalités historiques spéciales telles que des vidéos de développement ou des musées d’art.

Les paramètres d’affichage sont complets, y compris les lignes de balayage, les fonds d’écran déverrouillables gagnés, les cadres surround d’armoire rendus en 3D, et chacun est bien pensé. Gracieusement, les préférences d’orientation d’affichage sont disponibles pour les joueurs rétro de culturisme qui voudront soulever un téléviseur CRT imposant sur le côté pour voir les modes shmup TATE. Le Capcom Arcade Stadium fait également un effort supplémentaire en vous permettant de basculer entre les ROMs anglaises et japonaises, bien que certains titres comme Tatakai no Banka (troyen), Senjō no Ōkami II (MERCS) et Powered Gear (Guerriers blindés) ne sont que les versions japonaises.

Les niveaux de volume de la musique et des effets sonores peuvent être équilibrés dans les menus, mais nous avons rencontré un problème audio inhabituel dans Street Fighter II où certains effets sonores ne craquaient pas lors de la connexion avec un hit. Cela pourrait probablement être le résultat de l’utilisation par Capcom Arcade Stadium d’une émulation éprouvée qui s’exécute sur le nouveau moteur RE Engine.

Comme c’est inévitable, certains jeux et genres notables manquent. Capcom n’a pas sorti beaucoup de titres de courses d’arcade entre 1984 et 2001, mais des titres comme Tempête de LED et le Slipstream de System 32 aurait pu augmenter la variété des genres. De plus, des jeux sous licence comme Cadillac et dinosaures et Le punisseur sont toujours répertoriés MIA Quoi qu’il en soit, la sélection de 32 jeux est généreuse, et cela ressemble à la gamme d’une mini console. Par conséquent, alors que vous pouvez également jouer à des jeux manquants comme Alien contre Predator et Darkstalkers sur le Capcom Home Arcade bâton à la place, mais le Capcom Arcade Stadium a déjà de manière impressionnante 10 des 16 jeux de cette micro-console.

Les classements en ligne sont des moyens compétitifs de rechercher des scores élevés, avec des trophées de défi chronométré pour ceux qui aiment le speedrun et des sessions de défi de score qui vous motivent à voir jusqu’où vous pouvez progresser en un seul crédit. Cela ravive les souvenirs de visites d’arcades remplies de fumée dans la journée, avec peu de monnaie de rechange dans votre poche. Divers jeux proposent des options pour deux ou trois joueurs – et le brillant beat-’em-up de 1997 Circuit de combat a même une coopération locale à quatre joueurs – mais Capcom Arcade Stadium n’a pas de multijoueur en ligne. En ce qui concerne les trophées, le stade Capcom Arcade est frugal, car ses 20 trophées sont des réalisations de bronze uniquement. Sûrement – et ne m’appelez pas Shirley – tout joueur qui investit du temps pour jouer à l’un des jeux un total de 1000 fois, ou qui jouera pendant au moins 100 heures, mérite des bibelots en or.

Il existe également des dates de défis spéciaux et de défis bonus qui vous permettront de cibler des tâches supplémentaires au cours des prochains mois. Le plus amusant de tous est l’ajout d’une boucle de rejouabilité enrichissante qui permet au joueur d’atteindre constamment un statut de classe plus élevé en gagnant des POints Capcom Arcade Stadium (CASPO). Cela nous rappelle la valeur de relecture amusante trouvée dans la machine à sous se déverrouille dans la PSP. Collection Capcom Classics rechargée. Jouer à plusieurs reprises pour CASPO vous encourage à flotter délibérément entre les jeux, ce qui signifie que le trophée de bronze « Jouez pendant au moins 10 heures » sonnera en un clin d’œil. Rejouer pour gagner CASPO donne à l’ensemble des 32 jeux l’impression d’une grande fête de célébration Capcom. En ce sens, c’est un bon rapport qualité-prix, ou en ce qui concerne la monnaie rétro de Capcom, Capcom Arcade Stadium sur PS4 vaut chaque Zenny.