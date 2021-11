Critique: Call of Duty: Vanguard (PS5) – Action FPS plus sûre mais solide

Si Activision pouvait choisir quand la série Call of Duty est chaude ou non, ce serait l’année où tout se déroulerait. L’éditeur fait face à plus de concurrence que d’habitude puisque Battlefield 2042 et Halo infini affrontez son premier FPS, combattant à la fois pour le partage de l’esprit et pour votre temps. Les consommateurs ont l’embarras du choix s’ils choisissent de chercher ailleurs, et avec Call of Duty: Vanguard établissant la norme, c’est ce qui pourrait très bien arriver. De Sledgehammer Games, il s’agit d’un autre versement solide mais sûr qui s’en tient au statu quo.

C’est au moins mieux que Call of Duty: Black Ops Cold War, qui est un bar que les studios Activision voudront toujours effacer à partir de maintenant. C’est en partie grâce au moteur de retour de Call of Duty: Modern Warfare de 2019, et ceux d’entre vous qui ont joué à Warzone au cours des 18 derniers mois sauront exactement ce que cela signifie. Il marque le retour à la maison du montage d’armes, du sprint tactique et de la destructibilité légère, ce qui signifie que les matchs multijoueurs ressemblent enfin à nos voyages quotidiens à Verdansk. C’est formidable de retrouver cette maniabilité et cette sensation d’arme, même si cela signifie revenir à la Seconde Guerre mondiale.

Revenir à la période n’est pas nécessairement un mauvais choix – cela semble juste être très sûr. Sledgehammer Games a été là et l’a déjà fait avec Call of Duty: WWII, alors avons-nous vraiment besoin de prendre d’assaut les plages de Normandie le jour J une fois de plus ? Heureusement non. L’histoire cette fois-ci se concentre sur quatre soldats exceptionnels recrutés dans différentes parties du monde pour former une force spéciale appelée Vanguard. Au cours de la dernière année de la guerre, le projet Phoenix est ce qu’ils recherchent : un plan nazi secret dirigé par Hermann Freisinger.

Le récit est très riche en flashback, présentant les quatre personnages et détaillant les actes héroïques qui les ont conduits à être triés sur le volet pour l’équipe. Leurs escapades s’étendent sur les fronts du Pacifique, de l’ouest et de l’est, et en Afrique du Nord, transformant la campagne de cinq heures environ en un peu un globe-trot. Comme d’habitude, cependant, c’est le genre de plaisir en solo que nous attendons d’un titre Call of Duty depuis des générations maintenant.

Polina Petrova, jouée par Laura Bailey, est le personnage hors du commun. C’est une tireuse d’élite russe qui se bat pour reprendre Stalingrad des griffes des nazis. Basé sur la vraie soldat Lyudmila Pavlichenko, son sort pour la liberté est à la fois émotionnel et intense. Call of Duty a réussi à nous faire vraiment prendre soin de l’une de ses personnalités, ce que l’on ne peut pas souvent dire à propos de la série.

Arthur Kingsley en tant que leader la rejoint dans le cadre de l’équipe Vanguard, Lucas Riggs, l’expert australien en démolition, et Wade Jackson, un pilote réputé pour ses cascades audacieuses. Quelques autres visages font partie de l’équipe secrète, mais les quatre susmentionnés sont ceux avec qui vous jouerez.

Encore une fois, une grande partie de l’intrigue tourne autour des histoires de ces personnages, permettant à la campagne de visiter les différents théâtres de guerre. L’histoire de Kingsley raconte les débarquements du jour J d’un point de vue légèrement différent, Riggs consiste à défier les ordres de son commandant et à faire exploser la merde, et Jackson s’envole pour bombarder les forces de l’axe. Tous ces niveaux se déroulent exactement comme vous vous en doutez : il y a beaucoup de courses et de tirs mélangés avec des éléments de sections furtives et de véhicules. Cela n’a rien d’extraordinaire, mais Sledgehammer Games fait un effort supplémentaire avec des capacités uniques liées à chaque personnage.

Polina est très légère, ce qui signifie qu’elle peut se déplacer rapidement dans l’environnement et même participer à un peu de parkour, à la manière de Nathan Drake. Arthur peut émettre des commandes de base à l’IA, Lucas peut transporter de nombreux types d’équipements différents à la fois pour alimenter sa soif d’explosions et Wade peut temporairement mettre en évidence les ennemis à proximité. Bien qu’elles ne changent pas vraiment la donne, les petites fonctionnalités intéressantes aident à faire en sorte que chaque scénario se sente au moins un peu unique les uns des autres.

Mais à part eux, il s’agit d’une campagne Call of Duty traditionnelle de bout en bout. Vous visiterez différentes parties du monde, en éliminant les nazis au fur et à mesure. Aussi divertissant que cela puisse être, les seules choses vraiment mémorables sont les personnages. Bien que cela puisse signifier revisiter les années 40 une fois de plus, nous ne dirions pas non à les voir revenir à l’avenir.

Ce qui reste aussi conventionnel et par le livre, c’est le multijoueur. Lorsque nous avons examiné Call of Duty: Black Ops Cold War, nous avons conclu en déclarant: « Activision doit renforcer ses idées pour l’année prochaine. » Devinez quoi : il ne l’a pas fait. Vanguard s’en tient à ce qui a fait ses preuves et qui a fait de Call of Duty un événement de la culture pop il y a une génération, étouffant toute innovation. Cela signifie que le plus grand pas en avant de Call of Duty: Vanguard en ligne est – assez curieusement – ​​une option de menu.

Les titres précédents vous permettaient de filtrer le matchmaking pour rechercher uniquement des modes spécifiques, mais Sledgehammer Games est maintenant allé plus loin avec une nouvelle fonctionnalité appelée Combat Pacing. Cela vous permet de dicter le nombre de joueurs d’un match, influençant ainsi à quel point il sera chaotique. Il y a trois options : Tactique, Assaut et Blitz. En sélectionnant l’un des deux premiers, les combats en ligne se dérouleront comme par le passé avec de six à 12 joueurs dans chaque équipe, selon la carte. Blitz, cependant, fait vraiment monter la barre en inondant les matchs avec les joueurs, transformant ainsi les engagements en quelque chose qui rappelle Shipment de Call of Duty 4: Modern Warfare ou Nuketown de Call of Duty: Black Ops renommée. C’est le chaos complet, et c’est fantastique.

La fonctionnalité couvre ce qui est en fait un package multijoueur assez charnu, avec 20 cartes disponibles au lancement. Quatre d’entre eux sont exclusifs au nouveau mode Champion Hill, mais cela signifie toujours que vous pouvez effectuer une session entière sans aucun emplacement répété. Que cela se produise réellement, en réalité, est une autre affaire, mais peu importe, il y a beaucoup à apprendre et à maîtriser ici. Avec une longue liste d’armes et de défis à relever, il est facile de voir comment on pourrait s’engager dans les prochains mois pour le titre. Ajoutez un support post-lancement gratuit en haut et Call of Duty: Vanguard contiendra énormément de contenu en fin de compte.

Tous les modes préférés des fans reviennent aux côtés de nouveaux comme Patrol, qui propose un objectif en constante évolution pour lequel deux équipes doivent se battre. Bien que Sledgehammer Games n’ait certainement pas réinventé la formule, il a beaucoup de contenu à offrir dès le départ pour une offre multijoueur toujours solide. Ce n’est peut-être pas original à ce stade, mais vous ne pouvez pas blâmer les efforts que le développeur a déployés pour fournir sa base de joueurs cette fois-ci.

On ne peut pas en dire autant du mode Zombies de cette année, qui se trouve dans une position très délicate. En fait développé par Treyarch, le mode traditionnellement basé sur les rondes a été abandonné pour les objectifs. Une seule zone de hub au lancement vous téléporte à différents endroits pour accomplir des tâches comme escorter un orbe sur une carte multijoueur ou survivre à un assaut de morts-vivants pendant un laps de temps défini. Le système de mise à niveau des armes Pack-a-Punch revient avec un autel qui récompense les avantages, mais c’est littéralement tout ce qu’il y a à faire. Il n’y a pas d’œuf de Pâques à résoudre, pas de quête principale à suivre.

Nous apprécions en fait la simplicité, car les entrées passées se sont avérées beaucoup trop compliquées pour que nous puissions comprendre au-delà de quelques tours. Cela signifie que c’est le plus amusant que nous ayons eu avec les zombies depuis des années. Cependant, il est impossible d’ignorer à quel point le contenu est léger au lancement par rapport aux efforts précédents. Il y a encore du plaisir à avoir ici, mais tout semble inutile.

Au moins, les joueurs de PlayStation 5 peuvent s’attendre à ce que ce soit un peu une vitrine système, avec des visuels vraiment exceptionnels pendant les cinématiques. Vous ne les repérerez que pendant la campagne, mais lorsque Call of Duty: Vanguard se lance, il se rend pour ça. Certaines séquences peuvent véritablement rivaliser pour les meilleurs graphismes sur PS5 jusqu’à présent. Si vous ne jouez pas en solo pour ses personnages, émerveillez-vous au moins de ce que Sledgehammer Games a réussi à sortir de la console un an après le début de la génération. C’est incroyablement impressionnant.