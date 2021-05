Critique: Biomutant (PS4) – Le cas classique de ce qui aurait pu être

Biomutant aurait pu sortir il y a dix ans et cela n’aurait pas semblé déplacé. En stimulant la formule du monde ouvert de l’ancien avec de nouvelles interprétations du genre RPG, le studio Experiment 101 semblait être à la hauteur de son nom. Le produit final prouve en effet que de nombreux essais et erreurs se sont déroulés dans les coulisses, mais Biomutant est plus faux qu’autre chose. Ses idées originales ne parviennent pas à laisser de trace dans ce qui est par ailleurs une expérience de monde ouvert très routinière.

C’est le potentiel qui vous tue – c’est vraiment un accord de type «ce qui aurait pu être». Alors que beaucoup de ses mécanismes sont enracinés dans la médiocrité, il est clair que Biomutant voulait aller grand sur les systèmes RPG. Vous avez un aperçu de cela tout au long de l’aventure d’environ 20 heures avec des vérifications de la parole qui nuisent à vos statistiques globales en cas d’échec et des décisions difficiles qui dictent qui se met en sécurité tandis que les autres sont laissés pour compte. Le problème est qu’ils représentent très peu, choisissant d’être de simples notes de bas de page dans un paysage coloré mais décidément clairsemé.

Et il est rare, car le monde de Biomutant est souvent en sourdine malgré ses nuances et ses tons vifs. Le vaste environnement post-apocalyptique se compose de collines verdoyantes et de bâtiments délabrés d’une époque révolue, divisés en plusieurs régions, chacune avec son propre climat et ses propres résistances. Sauf qu’il n’y a pas grand-chose pour relier un point de repère au suivant. De longues étendues d’herbe et des logements rudimentaires ne fournissent aucune raison captivante de dévier du chemin principal – ni le contenu optionnel réel en tant que quêtes de base de récupération jonchent notre journal. Les biomes ultérieurs introduisent une petite tranche de variété cosmétique, bien que leurs inconvénients soient sensiblement les mêmes.

Tout cela équivaut à une poursuite du chaos ou de la tranquillité (le choix vous appartient) qui parvient à se sentir à la fois basique et accablant. Simpliste en ce sens que la conception moderne du monde ouvert l’a battu par une marge considérable, mais aussi formidable en dehors de l’action. Le jeu regorge tellement de systèmes et de mécanismes que ses menus sont prêts à éclater.

Équilibrant trois arbres de mise à niveau différents, un système de moralité, des opportunités d’artisanat très approfondies, diverses tribus à suivre et de longues listes de mouvements Wung-Fu, Biomutant menace de tomber sous son propre poids. Il se passe simplement trop de choses – à tel point qu’il est très facile de se perdre dans les menus. Sans expliquer en détail ce que chaque option et chaque mécanicien ont à offrir, Biomutant se sent comme une portée pour les étoiles qui manquaient de carburant avant la couche d’ozone. On a trop l’impression qu’il n’était pas prêt pour le décollage ou aurait pu être abordé d’une meilleure manière.

Ce qui n’est pas aussi trop ambitieux, c’est le combat lui-même, qui peut sembler quelque peu satisfaisant en fonction de l’arme que vous utilisez. Dans ce qui semble presque être la chance du tirage au sort, certaines chauves-souris et gros frappeurs se réjouiront lorsque le contact avec un ennemi est établi tandis que d’autres manquent de véritable élan. Les combos de base vous permettront de maîtriser la plupart des combattants et les armes personnalisables peuvent infliger des dégâts à distance – elles ressemblent toujours à un tireur de pois. Ce qui donne une certaine personnalité aux engagements, c’est un texte de style bande dessinée qui apparaît chaque fois qu’un combo est exécuté avec succès. Les nombres de dégâts jonchent ensuite l’écran pour indiquer à quel point vous avez un impact sur la barre de santé d’un ennemi. En tandem, ils ajoutent une touche de style aux débats. Rien qui élèvera considérablement le système de combat au-delà de médiocre, mais au moins c’est quelque chose de cool à regarder.

Une longue liste de capacités s’efforce alors d’élargir la portée et les capacités du combat, sauf qu’elles ne représentent jamais vraiment grand-chose. C’est un hic qui affecte le jeu entier en fait; les ennemis sont trop une balle-éponge (ou une éponge de mêlée dans ce cas?) et donc les pouvoirs se sentent en grande partie sans importance lorsqu’ils ont si peu d’impact sur une barre de santé. Vous devrez vraiment gémir sur les ennemis avant qu’ils ne disparaissent.

Alimenter les hostilités est le système d’artisanat complexe, vous permettant de personnaliser chaque élément de votre tenue avec des modules complémentaires. C’est probablement l’aspect le plus impressionnant de Biomutant – le développeur Experiment 101 est vraiment allé en ville avec l’étendue des possibilités offertes. Vous pouvez organiser des objets ménagers apparemment aléatoires en une arme de destruction massive, puis l’améliorer avec des mises à niveau plus tard. S’il y a une chose dans le titre, c’est bien celle-ci. Les résultats peuvent être discutables lorsqu’ils sont appliqués au combat, mais ce que le système a réellement à offrir est extrêmement impressionnant. Le nombre de combinaisons d’armes que vous pourriez proposer doit être hors du commun.

Tenter de réunir tous ces mécanismes est une histoire fragile sur l’Arbre de Vie et les tribus qui se réfugient à côté. Bien que tout cela soit assez inintéressant, le vrai kicker est le narrateur. Il est essentiellement la seule voix que vous entendrez jamais dans le jeu, transmettant ce que les autres personnages disent et leur signification au lieu de les laisser parler d’eux-mêmes. Cela les dépouille de toute personnalité qu’ils pourraient avoir. Leurs expressions tombent à plat, les bizarreries uniques possibles perdues et les manières impossibles à transmettre. Le narrateur enlève la possibilité de former un lien avec un autre personnage car son bavardage est absorbé puis renvoyé à vous à travers l’objectif d’un tiers.

Ce qui banalise encore plus toute tentative de conversation, ce sont les options de dialogue parmi lesquelles vous avez le choix, dont la grande majorité sont présentées sous forme de questions plutôt que d’énoncés. C’est un choix de conception étrange qui vous prive de nombreuses décisions significatives, surtout lorsqu’il y a un système de moralité qui aime se faire connaître le plus souvent possible. Si quoi que ce soit, les deux fonctionnent l’un contre l’autre – pourquoi devriez-vous vous soucier de savoir si le jeu vous considère comme clair, sombre ou n’importe où entre les deux lorsque les interactions sont pour la plupart dépourvues de choix approprié? Bien sûr, il est tout à fait évident qu’une de ces décisions affectant la moralité apparaît, mais les discussions entre les deux ne semblent pas avoir d’importance. Bien que, quand il y a peut-être cinq à six PNJ peupler une ville entière et qu’un seul d’entre eux a quelque chose, même légèrement remarquable à dire, cela ne ressemble guère à un système dans lequel il vaut la peine de s’engager activement.

Arrêter le jeu avant une condamnation complète est la fréquence d’images, qui est dans un état raisonnable après les correctifs émis pendant le processus de révision. Un mode de 60 images par seconde est disponible à la fois sur PlayStation 5 via la rétrocompatibilité et sur PS4 Pro, l’ancienne console atteignant cet objectif pour la plupart. Des bégaiements rapides interrompent le flux des combats et des traversées à l’occasion, mais ils sont rares. À l’exception des textures pop-in assez régulières et des sources de lumière glitchy, la navigation est assez fluide sur le plan technique. Assurez-vous simplement de télécharger et d’installer toutes les mises à jour pour que cela se produise.