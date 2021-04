Critique: Balan Wonderworld (PS5) – L’un des pires plates-formes 3D de la dernière décennie

Les joueurs ont eu droit à une renaissance des plateformes 3D au cours des dernières années. Les goûts de Yooka-Laylee et A Hat in Time ont montré au monde que les plates-formes 3D ne sont pas seulement un genre du passé, mais une formule qui peut encore être répétée. Entrez Square Enix et le légendaire concepteur de jeux Yuji Naka, surtout connu pour son travail sur la franchise Sonic the Hedgehog. Ensemble, ils ont décidé de créer un tout nouveau jeu de plateforme 3D comme le monde ne l’a jamais vu auparavant. Dans cette mesure, ils ont réussi, car la médiocrité de Balan Wonderworld se distingue comme l’un des pires plates-formes et sous-développés de mémoire récente.

Du début à la fin, Balan Wonderworld ressemble à un rêve fébrile, et pas dans le bon sens. Rien dans ce monde n’a de sens, il n’y a pas d’histoire réelle et rien ne vous motive à continuer. Le jeu met en vedette Leo et Emma, ​​deux enfants qui se sentent comme des parias sociaux, alors qu’ils se promènent dans un théâtre dirigé par Balan, un être mystérieux au chapeau blanc connu pour sa positivité. Ils sont ensuite transportés sur l’île de Tim, une plaque tournante remplie d’adorables créatures qui relie chacun des douze mondes. Chaque monde est en fait le cœur d’une personne troublée, que Leo et Emma ont besoin de libérer de Lance, l’homologue maléfique de Balan. Alors que l’intrigue tente des tons sombres, il y a peu d’histoire réelle en dehors des cinématiques d’ouverture et de fin. Il n’y a pas de dialogue entre les habitants de ce monde, pas de développement de personnage et pas d’enjeux surélevés pour garder le joueur motivé. De brèves interactions, telles que le numéro musical à la fin de chaque monde, tentent d’ajouter de la personnalité aux personnages, mais elles finissent par se sentir aussi sans âme que le reste du jeu.

Aussi terne que soit l’histoire, les commandes sont facilement la pire partie de Balan Wonderworld. Contrairement à Mario et Crash Bandicoot, qui ont fait évoluer leurs styles de jeu au fil des ans, Balan se sent comme s’il s’agissait d’un jeu PS1 perdu depuis longtemps, et pas dans le bon sens. Tout comme le Sonic the Hedgehog original, le jeu n’utilise qu’un seul bouton. Que vous appuyiez sur l’un des boutons du visage ou utilisiez les déclencheurs adaptatifs, chaque entrée entraînera la même action. En théorie, ce n’est pas nécessairement une mauvaise philosophie de conception, surtout si vous offrez le jeu à un public plus jeune. Malheureusement, la caractéristique caractéristique du jeu, les costumes, s’harmonise avec les commandes telles que l’eau et l’huile.

Il y a 80 costumes uniques tout au long du jeu qui donnent à Leo et Emma des pouvoirs différents. Celles-ci peuvent aller de la puissance de flotter dans les airs au tir de tornades sous forme de projectile. À eux seuls, ces costumes présentent de bonnes idées pour pimenter le gameplay. Cependant, puisque les capacités de votre costume sont activées avec le même bouton que vous utiliseriez normalement pour sauter, et que tous les boutons font la même action, cela vous fait perdre la capacité de sauter dans certains costumes. Si le jeu était construit autour de cette limitation de ne pas pouvoir sauter à tout moment, cela n’a peut-être pas été un si gros problème, mais comme il s’agit d’un jeu de plateforme, perdre la capacité de sauter peut être le sentiment le plus frustrant. Combinez cela avec la vitesse de déplacement lente, et vous vous retrouvez avec l’un des personnages de contrôle les moins amusants dans un jeu de plateforme.

Les problèmes avec la conception du jeu ne s’arrêtent pas là, cependant, car la conception du niveau de base de Balan Wonderworld est incroyablement basique, en blocs et ennuyeuse. Chaque monde est divisé en deux actes suivis d’un combat de boss. Le but de chaque étape est d’utiliser les différents costumes disponibles pour atteindre le cœur violet à la fin de l’étape, tout en collectant des Tims, des gemmes et des trophées Balan en cours de route. Chaque niveau a deux à trois costumes uniques à trouver, chacun étant enfermé dans un cristal verrouillé. Avant d’en activer un, vous devrez trouver et utiliser une clé. Celles-ci sont généralement à quelques mètres du cristal de toute façon, ce qui rend leur inclusion complètement arbitraire. Une fois collecté, vous aurez accès aux pouvoirs du costume. Vous pouvez tenir trois costumes à la fois, y compris les doublons. Tous les costumes supplémentaires sont envoyés au vestiaire, qui peut être transporté à partir de n’importe quel point de contrôle. Cependant, la décision de ne pas améliorer les costumes de manière permanente nuit finalement au jeu, car les costumes fonctionnent également comme votre santé. Si vous subissez des dégâts, ce costume et son pouvoir respectif disparaîtront jusqu’à ce que vous le retrouviez dans une étape. C’est incroyablement frustrant lorsque le jeu veut que vous ramèniez des costumes dans les mondes précédents pour trouver des objets de collection cachés comme les trophées Balan. Si vous êtes touché une fois, c’est de retour au niveau précédent pour trouver le costume que vous avez perdu, et cela devient incroyablement fastidieux.

L’une des inclusions les plus déconcertantes, cependant, est que les trophées Balan sont nécessaires pour faire progresser l’histoire. Tous les quelques mondes, le jeu nécessitera un certain nombre de trophées Balan pour progresser, ce qui entraînera de nombreux retours en arrière pour en avoir assez pour avancer. Il y a sept trophées Balan cachés dans chaque monde. Six d’entre eux sont cachés tout au long de la scène, certains d’entre eux nécessitant des costumes que vous n’avez pas encore acquis. Le septième trophée vous oblige à trouver le mini-jeu Balan’s Bout à chaque étape et à le compléter avec un excellent rang. Chaque fois, le mini-jeu consiste en des débris de Balan, le joueur effectuant quatre événements rapides. Comme ils sont presque les mêmes à chaque fois, le mini-jeu vieillit très rapidement. Avoir les trophées Balan requis est la quintessence du rembourrage, et cela amène le rythme du jeu à un crawl plus qu’il ne l’est déjà.

Cela ne veut pas dire que tout Balan Wonderworld est un désordre complet. En plus de quelques bonnes idées de costumes, comme le Dusk Butterfly, qui vous permet de voler la nuit, le jeu a également une bande-son assez décente. Bien que toutes les pistes ne soient pas gagnantes et que le jeu ait tendance à les répéter assez souvent, la musique est définitivement le point culminant ici. De plus, sur PS5, le jeu prend en charge les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique du DualSense. Chaque costume a une sensation différente, en particulier lorsque vous utilisez les déclencheurs adaptatifs au lieu des boutons de visage. C’était une agréable surprise, mais l’utilisation des boutons du visage était encore beaucoup plus confortable que l’effort supplémentaire nécessaire pour utiliser les déclencheurs pour chaque action. Le jeu prend également en charge la coopération complète, mais il y a une bizarrerie étrange où les joueurs sont magnétisés ensemble et contrôlés comme un s’ils se rapprochent trop les uns des autres, transformant le jeu en une expérience incroyablement frustrante en multijoueur.