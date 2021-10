Critique: Back 4 Blood (PS5) – Raising a Co-Op Classic from the Dead

Ce n’est pas Left 4 Dead 3. Mais c’est est Left 4 Dead 3. Mais c’est Retour 4 Sang. Quatre survivants traversent une campagne coopérative divisée en plusieurs actes, avec des salles sécurisées servant de points de contrôle. La plupart des Ridden (le choix du pseudonyme coloré de ce jeu pour le mot z) sont votre nourriture de base, bien que lorsqu’ils apparaissent en plus grand nombre, les choses peuvent devenir un peu plus velues. En plus de ces cibles d’entraînement, vous disposez d’un Special Ridden pour vous et votre équipe beaucoup plus difficile; des créatures comme le Tallboy, Reeker, Crusher et le redoutable et énorme Ogre – parmi tant d’autres pour mélanger les choses.

Si vous avez joué à Left 4 Dead, vous avez joué à Back 4 Blood, et ce n’est pas une mauvaise chose car le classique de Valve (et sa suite, bien sûr) sont appréciés pour une raison. Gunplay ici est vif et satisfaisant, avec des effets sonores charnus et un gore absolument spectaculaire. La conception des niveaux est également forte, mais ce sont les rencontres avec des hordes de zombies qui font du jeu ce qu’il est et bien que nous nous sentions souvent dépassés, nous n’avons jamais eu l’impression que Back 4 Blood nous présentait des chances impossibles.

Tout cela est très familier, mais d’une manière qui semble plutôt douillette et réconfortante, plutôt que dérivée et ancienne. Il s’agit ostensiblement d’aller de A à B, où A est une pièce sûre et B est, euh, une autre pièce sûre. Chaque scénario comporte plusieurs chapitres, avec une variété de cartes linéaires bien conçues qui offrent des décors copieux, des secrets et – surtout – une apparence (et réellement) flux sans fin de Ridden pour exploser en morceaux charnus.

La valeur de rejouabilité est le nom du jeu ici, et elle est focalisée via le système Director qui garantit – c’est ce que dit le marketing – qu’il n’y aura jamais deux sessions identiques. Ledit directeur – grâce à une IA sans visage et sans voix – jouera des cartes de corruption qui changeront les règles de chaque mission, une autre étant déclenchée à chaque nouvelle zone que vous atteignez. Ces cartes ont des effets variables tels que l’augmentation du nombre de types particuliers de Ridden, ou simplement les rendant plus meurtrières. Vous obtiendrez également des cartes qui affectent votre visibilité, avec un brouillard épais et pâle recouvrant le sol. Ce n’est pas si mal, cependant – certains défis offrent un système de risque/récompense, comme le fait de transporter des objets du début à la fin, occupant ainsi un espace d’inventaire précieux. Cela vaut la peine, cependant, d’être récompensé par plus de cuivre.

Oui, le cuivre – la monnaie de la mission. Pas de panique, nous ne parlons pas ici de microtransactions : à chaque étape, vous trouverez de petites caches de cuivre un peu partout, en plus d’en être récompensé pour votre jeu habile. Il est utilisé dans les coffres-forts entre les niveaux afin de vous acheter, à vous et à votre équipe, des armes, des objets et des avantages spéciaux. Cela ne veut pas dire que vous nécessairement besoin de ça; les armes à feu et les armes de mêlée sont partout (comme on peut s’y attendre d’une apocalypse zombie), mais ça fait du bien d’être récompensé pour votre diligence avec un fusil de chasse plus puissant, par exemple. Mais le cuivre n’est pas le seul à collectionner, ce qui nous amène au reste du système de cartes.

Vous devrez gagner des points de ravitaillement pour débloquer des cartes pour votre propre deck ; une série d’améliorations et d’avantages équipables et révolutionnaires qui forment la vraie viande et les pommes de terre de la personnalisation louable de Back 4 Blood. Avec ceux-ci, vous pouvez adapter votre style de jeu à votre deck, en apportant des cartes achetées (ainsi que celles trouvées dans les missions elles-mêmes) pour améliorer la capacité des munitions, la vitesse de guérison et toutes sortes de modifications différentes au jeu. Ceci s’ajoute à tous les avantages que vous obtenez de votre survivant choisi, essentiellement un format basé sur la classe où vous pouvez trouver un personnage particulier plus utile qu’un autre dans des cartes ou des scénarios spécifiques.

Bien sûr, tout cela ne vaudrait rien sans de solides performances en ligne. Heureusement, nous n’avons eu absolument aucun problème à lancer une session avec des amis ou avec des aléatoires; les options de jeu rapide toujours livrées et la mise en place d’une campagne – même en fin de partie – ne nous a jamais fait attendre longtemps.

Nous aimerions pouvoir vous dire que c’était tout aussi bon en solo, mais ce n’est pas le cas. Vous ne pouvez pas gagner de points de ravitaillement en jouant seul ; un choix bizarre étant donné qu’il n’y a vraiment aucune bonne raison pour cette limitation. Cela dit, il est peu probable que le solo soit l’objectif principal de qui que ce soit – d’autant plus que les bots qui rempliront une équipe incomplète (rare) sont si lâches lorsqu’il s’agit de faire revivre un joueur incapable. Restez avec les aléatoires ou vos amis, disons-nous; Back 4 Blood brille avec des amis et vous aurez une émeute absolue quel que soit votre niveau de compétence mutuel. Nous souhaitons cependant que l’écran partagé de la console de Left 4 Dead 2 fasse un retour.

En parlant de cela, le PvP dans Left 4 Dead 2 était très populaire, mais la mise en œuvre par Back 4 Blood d’un mode similaire – appelé Swarm – semble presque insultante. Les joueurs prennent le contrôle des survivants et d’une armée de Ridden, mais cela n’a aucune des nuances ou de la portée tactique du mode versus bien-aimé de Left 4 Dead; cela ressemble presque à une réflexion après coup, et qui devrait Tout à fait être traités dans les futures mises à jour et/ou correctifs.

Au moins, c’est un régal graphique, fonctionnant aux 60 images par seconde que vous attendez de la PlayStation 5, avec des couleurs vives et un éclairage que nous pensons (et chuchotons) surpasse très légèrement plus délavé de la Xbox Series X regardez – bien que les deux fonctionnent à la même résolution 4K. Étant cross-gen, nous sommes sûrs que cela pourrait en théorie regardez mieux, mais vous aurez à peine le temps de vous plaindre de l’esthétique lorsque vous êtes dans les entrailles Ridden jusqu’aux épaules.