Critique: Astria Ascending (PS5) – Beau RPG 2D Falls Flat

Astria Ascending est un magnifique RPG dessiné à la main se déroulant dans un monde vibrant et a un récit tordu rempli de sacrifices et de trahisons. Il a certainement été influencé par les RPG japonais classiques, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère que certains membres de son équipe de développement ont déjà travaillé sur la franchise Final Fantasy. Bien qu’il ait clairement des racines de la vieille école, le gameplay a des améliorations de qualité de vie bien nécessaires, bien que celles-ci ne soient malheureusement pas suffisantes pour empêcher le jeu de se sentir parfois un peu trop grincheux.

Le jeu se déroule dans le monde d’Orcanon, un lieu diversifié rempli de nombreuses races différentes qui sont toutes capables de vivre ensemble en paix grâce au pouvoir de l’harmonie. Tous les trois ans, un certain nombre de personnes sont sélectionnées pour devenir des demi-dieux et reçoivent un grand pouvoir afin de défendre le monde. Bien que ce soit un grand honneur d’être choisi, c’est aussi un peu aigre-doux. Le pouvoir qu’ils obtiennent est limité à seulement trois ans et une fois qu’il est parti, ils quittent ce monde.

Le groupe actuel de huit demi-dieux n’a plus que trois mois de mandat et certains d’entre eux gèrent cela mieux que d’autres. Bien qu’ils aient travaillé ensemble ces dernières années, ils ne semblent pas particulièrement s’aimer. Les entendre faire des remarques désobligeantes sur la race de l’autre ne vous est pas vraiment cher et cela vous fait remettre en question ce monde prétendument harmonieux.

Vous espérez qu’avec la ville principale attaquée par des monstres, les demi-dieux seraient capables de mettre de côté leurs différences et de se ressaisir. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. En voyageant à travers le monde, vous en saurez plus sur les antécédents de chacun, mais la plupart des choses révélées ne sont pas particulièrement intéressantes et de nombreux rebondissements de l’histoire sont assez prévisibles. Il ne semble pas non plus y avoir beaucoup de développement de personnage, ce qui signifie qu’au moment où le générique de fin se déroulera, vous vous demanderez à quoi cela servait.

Alors que l’histoire tombe un peu à plat, c’est dans le gameplay que les choses s’accélèrent un peu. Une grande partie de votre temps sera consacrée à l’exploration des nombreux donjons où vous devrez vous frayer un chemin à travers des champs 2D en sautant à travers des plates-formes et en résolvant des énigmes en utilisant vos pouvoirs élémentaires. Aucune de ces sections n’est particulièrement délicate, mais elles ajoutent une dynamique amusante aux donjons et aident à briser les nombreux combats que vous rencontrerez.

En effet, les donjons regorgent d’ennemis et dès que vous en touchez un, vous serez emmené sur un champ de bataille pour un combat au tour par tour. Les monstres peuvent assez facilement vous battre si vous ne faites pas attention au système Focus. Frapper la faiblesse d’un ennemi vous donnera un point de concentration que vous pourrez économiser pour booster massivement votre prochaine attaque. Bien sûr, les ennemis peuvent aussi vous faire la même chose, c’est pourquoi il est important de faire attention aux forces et faiblesses de chacun.

Certains combats peuvent sembler un peu injustes, avec des ennemis qui ont la capacité de lancer des sorts qui peuvent étourdir tout votre groupe pendant plusieurs tours. Devoir rester assis et regarder les méchants couper de gros morceaux de votre santé peut être très frustrant. Il est assez facile de se sentir dépassé dans chaque nouveau donjon que vous entrez, vous finirez donc par vous débrouiller pour vous assurer que vous êtes assez fort pour survivre à chaque rencontre.

Chaque demi-dieu a un arbre de compétences ramifié où vous pourrez débloquer de nouvelles capacités et des statistiques plus élevées en utilisant les points gagnés au combat. Comme il existe différentes voies à suivre, on a vraiment l’impression que vous pouvez adapter chaque personnage de la manière qui vous semble la meilleure. Il existe un nombre presque vertigineux de façons de créer chaque personnage, en particulier lorsque vous commencez à déverrouiller de nouvelles classes d’emplois.

Le jeu est assez flexible, non seulement dans la façon dont vous améliorez vos personnages, mais aussi dans la façon dont vous voulez jouer. Si vous voulez rendre le jeu plus rétro, vous avez la possibilité de n’avoir que les personnages qui participent au combat acquièrent de l’expérience. D’un autre côté, si vous recherchez une aventure plus simple, vous pouvez activer les options qui vous permettent de voir les faiblesses sans scanner chaque ennemi, ou de voir des coffres au trésor et des icônes de quête sur la carte du jeu. Pouvoir enregistrer où vous voulez est également une fonctionnalité très appréciée.

Il existe également de nombreuses activités facultatives à entreprendre si vous décidez de faire une pause dans l’histoire principale. Celles-ci vont des quêtes secondaires typiques à la chasse aux monstres, aux batailles d’arène, ainsi qu’à un mini-jeu où vous pouvez collecter des jetons et les utiliser pour combattre d’autres joueurs dans le jeu. Ces activités varient certainement en qualité. Devoir revenir en arrière dans les donjons que vous avez déjà explorés pour trouver un objet ou un monstre ressemble simplement à un moyen d’allonger la durée du jeu au lieu d’ajouter quoi que ce soit de valeur à l’expérience.

Du point de vue des performances, nous avons rencontré pas mal de bugs pendant notre temps avec le jeu. La plupart d’entre eux étaient assez mineurs, mais ils semblaient augmenter en fréquence au fur et à mesure que nous avancions dans le jeu. C’était assez ennuyeux de ne pas pouvoir lancer des batailles de manière préventive, car la capacité de frapper les ennemis avant un combat déciderait au hasard de ne pas fonctionner. Il y avait aussi un cas très étrange où le jeu se figeait et, une fois rechargé, un puzzle de donjon avait réussi à se résoudre d’une manière ou d’une autre. Encore une fois, aucun de ces bugs n’était révolutionnaire, mais ils étaient fréquents et ennuyeux.