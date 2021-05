Critique: Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids (PS5) – Le plus gros DLC de la série est également l’un de ses meilleurs

Le monde ouvert, les jeux Assassin’s Creed imprégnés de RPG – Origins et Odyssey, avant Assassin’s Creed Valhalla – ont reçu un excellent soutien après le lancement. Origins en particulier a été béni avec une expansion fantastique sous la forme de Malédiction des Pharaons, et Odyssey a vécu longtemps grâce à une série d’escapades épisodiques solides. Nous avions alors des attentes raisonnablement élevées pour Wrath of the Druids – la première des deux extensions promises pour Assassin’s Creed Valhalla.

Le DLC voit Eivor se rendre en Irlande, où il cherche à forger de nouvelles alliances avec les rois fracturés de l’île. La prémisse et l’histoire elle-même sont assez prévisibles, mais c’est une histoire bien racontée, avec de nombreux clins d’œil à l’histoire et au folklore irlandais. La campagne vous fait commencer à Dublin – à ce stade un port de commerce viking – avant de vous donner une excuse pour parcourir les collines émeraude et les marais brumeux d’Irlande.

Bien que vous ne puissiez pas voir toute l’île, il s’agit toujours d’une grande carte – de la taille de deux ou trois territoires anglais du jeu principal. Avec ses ruines druidiques, sa palette de couleurs extrêmement vertes et ses magnifiques couchers de soleil violets, l’Irlande a certainement son propre look. Le temps fait aussi une différence étonnamment grande; des pluies quasi perpétuelles donnent à l’aventure une sensation sombre, et il y a même des arcs-en-ciel dynamiques à admirer (une première pour les jeux en monde ouvert, à notre connaissance).

Dans l’ensemble, c’est la plus grande carte de toute extension d’Assassin’s Creed, et elle est parsemée du type d’activités auxquelles les joueurs de retour s’attendent. Il y a des épreuves de combat hallucinogènes à conquérir, des artefacts à trouver et des camps de bandits à détruire. Il y a cependant un nouvel ajout sous la forme de postes commerciaux. Il n’y a qu’une poignée de ces colonies abandonnées disséminées sur la carte, mais en les capturant, vous êtes en mesure de développer le réseau commercial de Dublin.

En dehors de l’histoire principale (sur laquelle nous reviendrons dans un instant), c’est là que Wrath of the Druids devient addictif. Plus de commerce signifie que des marchandises plus exotiques atteignent les quais de Dublin, et vous débloquez donc progressivement une gamme de nouveaux ensembles d’armes et d’armures du monde entier. Nous avons passé quelques bonnes heures à nous attaquer aux contrats de pigeonniers (missions répétables et aléatoires) et à livrer des fournitures juste pour que nous puissions mettre la main sur de l’équipement cool. Et en ce sens, le DLC ne déçoit certainement pas. En particulier, il y a quelques objets « mythiques » qui rendent Eivor borderline invincible – mais nous ne les gâterons pas ici.

Il est à noter que vous n’avez pas non plus besoin de faire beaucoup de broyage. La plus petite taille de la carte de l’Irlande – par rapport au jeu principal – signifie que tout semble rationalisé et mieux connecté. C’est une extension très cohérente, et avec une durée d’exécution d’environ 20 heures, vous en avez pour votre argent sans que l’aventure ne dépasse jamais son accueil.

Même si vous venez de parcourir l’histoire principale, il y a beaucoup à aimer à propos de Wrath of the Druids. Encore une fois, vous verrez probablement des points de l’intrigue spécifiques à un kilomètre, mais une distribution principale sympathique de personnages et des scénarios forts en font une promenade agréable.

La campagne a également une touche d’horreur, car elle cherche à incorporer le côté plus effrayant du folklore païen. Avec un dangereux culte druidique qui rôde dans toute la campagne, Eivor doit enquêter sur un certain nombre d’événements étranges. Des forêts étrangement brumeuses aux villages étrangement calmes décorés de crânes d’animaux, il y a une ambiance distinctement inquiétante à Wrath of the Druids qui le distingue des aventures anglaises d’Eivor.

Et quand il s’agit de combat, l’extension augmente la difficulté. Les adversaires d’élite ont tendance à être beaucoup plus courants qu’à l’étranger, et plusieurs nouveaux ennemis druidiques mettront vos compétences à l’épreuve avec des attaques diaboliques et des capacités sournoises. En effet, certains de ces nouveaux ennemis utilisent des armes empoisonnées et des gaz hallucinogènes pour prendre le dessus sur Eivor, et ils semblent être plus agressifs que votre adversaire moyen. Tout cela donne lieu à des rencontres étonnamment intenses, ainsi qu’à un certain nombre de combats de boss amusants.