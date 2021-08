Critique: Assassin’s Creed Valhalla: The Siege of Paris (PS5) – La deuxième extension est Assassin’s Creed plus classique que vous ne le pensez

La deuxième extension d’Assassin’s Creed Valhalla, Le siège de Paris, voit Eivor traverser la Manche jusqu’à Francia. Comme d’habitude, notre intrépide héros nordique est impatient d’établir de nouvelles alliances – avec les raiders vikings et le roi Charles le Gros sur la liste des alliés potentiels d’Eivor. Ce qui suit est une histoire beaucoup plus graveleuse et fondée que le précédent DLC, Wrath of the Druids. Au lieu de se concentrer sur le mysticisme et les mauvais présages, Le siège de Paris est entièrement consacré à la guerre et à l’intrigue politique, rappelant les anciens jeux Assassin’s Creed.

Et ce n’est pas seulement le récit qui a des murmures d’Assassin’s Creed traditionnel à ce sujet. Dans les quêtes principales de l’extension, Eivor assume le rôle, vous le savez, d’un véritable assassin. La conception de la mission « boîte noire » de la série revient, alors que vous vous dirigez lentement vers la cible grâce à l’exploration, la furtivité et la tromperie. Bien que vous ayez toujours la possibilité de vous frayer un chemin sanglant vers votre objectif – c’est Assassin’s Creed Valhalla, après tout – la suite d’opportunités d’assassinat spécifiques débloque des cinématiques supplémentaires et des meurtres suffisamment brutaux.

Il est clair que tout cela est une réponse à l’idée qu’Assassin’s Creed n’est plus Assassin’s Creed, et le résultat est un DLC qui semble étonnamment frais, surtout lorsqu’il est évalué comme faisant partie de Valhalla. Il y a de grandes missions ici, et le rythme plus lent de ces missions donne une réelle tension à la narration. Nous irions jusqu’à dire que Le siège de Paris a probablement l’une des meilleures intrigues de tout le jeu, et il est porté par une solide distribution de personnages.

Pour être clair, cependant, il s’agit toujours d’une excursion en monde ouvert. La carte n’est pas aussi grande que l’Irlande de Wrath of the Druids, mais la ville animée de Paris et sa campagne environnante constituent un cadre dense. La capitale française est ce que Valhalla a de plus proche d’une carte Assassin’s Creed classique, pleine de bâtiments hauts et serrés et de possibilités de parkour ultérieures. Nous avons certainement manqué le bruit du cliquetis sur les tuiles du toit.

Pendant ce temps, la campagne abrite tous vos trucs annexes typiques : combats de boss facultatifs, camps ennemis et vieilles ruines. Fait intéressant, la plupart de ces emplacements jouent également dans les quêtes secondaires de l’extension, intitulées Missions rebelles. Ces tâches générées de manière procédurale font qu’Eivor s’associe aux révolutionnaires français alors qu’ils harcèlent l’armée du roi. Les missions rebelles ont leurs propres récompenses uniques, et vous pouvez combattre aux côtés d’alliés qui sont à vous de développer, les transformant de simples fermiers en combattants d’élite. C’est une distraction agréable.

Le siège de Paris prend environ dix heures à terminer – quelques heures de plus si vous voulez retrouver tous les secrets et déverrouiller chaque mise à niveau de Rebel Mission. Cela vaut la peine de faire tout ce que vous pouvez, cependant. Il existe de nouvelles armes puissantes (des épées à une main ! Des faux à deux mains !) Et un ensemble d’armures particulièrement efficace à revendiquer. Oh, et ces nouvelles capacités sont sauvages.

Notre seul reproche à l’extension est ses performances techniques parfois décevantes. En utilisant le mode de performance à 60 images par seconde du jeu sur PlayStation 5, nous sommes tombés sur des déchirures d’écran et des baisses de fréquence d’images notables dans et autour des quartiers les plus animés de Paris. Une vraie honte, car la ville elle-même est merveilleusement conçue. Espérons qu’un patch puisse remédier aux problèmes.