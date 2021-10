Critique: Alan Wake Remastered (PS5) – Un thriller convaincant déraillé par un combat fastidieux et répétitif

Abonnez-vous à Push Square sur

Plus d’une décennie après la sortie originale, l’ancien thriller psychologique exclusif Xbox Alan Wake fait enfin son chemin vers les consoles PlayStation sous le nom d’Alan Wake Remastered. Pour les fans existants, c’est l’occasion de s’imprégner de la nostalgie et de revisiter un titre bien-aimé d’antan, maintenant plus beau que jamais. Mais les propriétaires de PlayStation habitués aux meilleures aventures narratives à la troisième personne de leur catégorie avec Alan Wake pour la première fois en 2021 pourraient se laisser perplexes et se demander de quoi il s’agit.

Le jeu commence par une séquence de rêve – une occasion de vous apprendre comment fonctionne le combat sans être aussi grossier que de vous dire ouvertement qu’il s’agit d’un didacticiel. Une fois qu’il est à l’écart, l’histoire commence proprement: Alan Wake est un auteur de thrillers souffrant du blocage de l’écrivain qui se rend dans une cabane en rondins à Bright Falls, Washington avec sa femme. Elle espère que l’environnement pittoresque fera couler sa créativité, et peut-être que ce sera le cas, mais pas comme elle le pense.

Rapidement, les choses tournent mal, alors qu’Alan réprimande inutilement son épouse pour lui avoir acheté une machine à écrire pour l’encourager, et puis, à peine vous pouvez dire: « Hey Alan, calme-toi, ce n’est qu’une machine à écrire », sa femme est prise par forces mystérieuses. Notre protagoniste se réveille alors au volant d’une voiture après un accident apparent. Tout cela n’était-il qu’une hallucination ? Sa femme a-t-elle vraiment été prise ? Est-elle encore en vie ? Pourquoi les gens de Bright Falls sont-ils si étranges ?

Toutes ces questions et bien d’autres deviennent la force motrice du jeu et sa carte la plus forte à jouer. Il a un Pics jumeaux ambiance, avec des personnages effrayants qui vous frottent dans le mauvais sens malgré une convivialité apparente, et un cadre boisé isolé qui se sent suffisamment loin d’un grand centre de population pour craindre que toutes sortes de terreur puissent se dérouler avant que l’aide n’arrive. Le jeu est même divisé en chapitres distincts comme une émission de télévision, avec un « Précédemment sur… » inutile au début, un écran titre et de la musique à la fin.

En termes d’ambiance, Alan Wake excelle vraiment pour la plupart. Malheureusement, jouer réellement à Alan Wake est une tâche misérable et fastidieuse, et donc la plupart des morceaux entre les coups de pied arrêtés laisseront probablement de nombreux joueurs frustrés. Le combat est épouvantable au point qu’il serait en fait mieux s’il n’était pas inclus. En vous promenant d’un endroit à l’autre, vous serez confronté à des vagues de méchants copier-coller qui nécessitent des tactiques presque identiques pour vaincre, à plusieurs reprises, pour toujours.

Vos principaux ennemis sont The Taken, des personnes qui ont succombé à une force maléfique appelée The Dark Presence et qui sont maintenant à la recherche de sang. Afin de vaincre The Taken, vous devez braquer votre torche sur eux pour les débarrasser de la protection offerte par les ténèbres, et ils sont alors vulnérables aux coups de feu. Donc, vous flambez et tirez, en gros, puis vous flambez et tirez à nouveau. S’il s’agissait d’une diversion de cinq minutes dans un jeu plus axé sur la narration, cela fonctionnerait bien comme changement de rythme, mais en tant que nœud principal de l’expérience, c’est ennuyeux et répétitif au-delà de toute mesure.

Pire encore, avec le combat si monotone, vous finirez par redouter les batailles non pas parce qu’elles sont tendues ou effrayantes, mais parce que vous en avez tellement marre et que vous voulez juste passer au prochain rythme de l’histoire. Les six chapitres d’Alan Wake (et deux bonus inclus dans ce Remaster) durent tous environ 2-3 heures, mais pourraient être deux fois moins longs et deux fois plus bons. Les combats ne deviennent jamais plus intéressants que dans le didacticiel, et c’est de la foutaise alors.

La monotonie n’est pas du tout aidée par un manque de variété dans les ennemis ou les lieux que vous visiterez, ou les tâches qu’on vous demande d’effectuer. Vous savez ce moment dans les jeux où vous arrivez à la porte et vous ne pouvez pas l’ouvrir parce qu’il n’y a pas de courant, alors vous partez à la recherche du générateur pour le démarrer, puis vous devez revenir en arrière? C’est un truc aussi vieux que les collines – il vous donne quelque chose à faire pour allonger le temps de jeu. Vous faites ce genre de chose encore et encore ici, dans les mêmes décors boisés sans vie, en combattant les mêmes ennemis, et ça craint.

La répétition dans Alan Wake frise parfois l’auto-parodie. Pratiquement chaque chapitre commence par vous séparer d’une manière ou d’une autre de tout le monde, perdre tout votre équipement et vous retrouver perdu dans les bois. Cela continue de se produire. Cela arrive au point où, lorsqu’un chapitre commence avec vous en voiture vers votre prochaine destination, vous vous demandez probablement combien de temps il faudra avant que la voiture ne quitte la route et que vous vous perdiez à nouveau dans les bois, et tu auras raison.

Donc, il est sûr de dire que nous n’aimons pas beaucoup Alan Wake, alors. Mais toute négativité concernant le gameplay mise à part, si vous êtes le genre de personne qui joue à des jeux pour leurs histoires et leur atmosphère, il y a beaucoup à aimer dans le jeu. Si vous réduisez la difficulté à un niveau facile et essayez simplement de traverser les fusillades avec le moins d’agitation possible, vous passerez probablement un meilleur moment que nous, mais en tant que package complet ou pour les fans d’action, il est difficile de recommander.

Remedy a fait du bon travail en remasterisant l’aventure pour les consoles modernes, mais les changements sont principalement cosmétiques, par opposition à la refonte du gameplay de Mass Effect Legendary Edition récemment fournie. Les modèles de personnages sont améliorés par rapport à ceux présentés dans le jeu original et le placement de produits louches a disparu. Pour les joueurs PS5, les temps de chargement sont rapides comme l’éclair, ce qui rend les game overs moins frustrants qu’ils ne le seraient autrement, et un nouveau commentaire audio est inclus pour les super-fans.

Alors que nous essayons de terminer sur une note plus positive, il convient de mentionner que la bande originale d’Alan Wake est absolument stellaire. La partition originale complète parfaitement l’action et les situations effrayantes dans lesquelles vous vous retrouverez, et il y a aussi d’excellentes chansons sous licence utilisées avec parcimonie, d’artistes tels que Nick Cave, Roy Orbison et David Bowie. Alors écoutez au moins la bande originale sur Spotify.