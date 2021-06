Critique : A Plague Tale : Innocence – The Rats of Us

Republié le mercredi 30 juin 2021 : Nous rapportons cette critique des archives après l’annonce de la gamme PlayStation Plus de juillet. Le texte original suit.

A Plague Tale: Innocence est un jeu Sony sans budget Sony. Focus Home Interactive n’est peut-être pas un favori du forum, mais avec des propriétés originales ambitieuses comme Vampyr et The Council, il porte fièrement le drapeau pour des expériences solo axées sur l’histoire. Les ébats gothiques et médiévaux d’Asobo sont un autre signe de tête dans cette direction, mais mord-il comme un rat ou mordille-t-il comme une souris ?

Situé dans la France du XIVe siècle pendant les premières étapes de la guerre de Cent Ans, vous incarnez la fille adolescente d’un noble nommé Amicia, qui devient le principal tuteur de son frère malade Hugo alors que le couple traverse leur patrie ravagée par la peste noire à la recherche d’un remède. C’est une prémisse passionnante, annulée uniquement par un doublage en bois qui tue un script par ailleurs correct.

Le gameplay s’inspire de The Last of Us, bien qu’il soit beaucoup plus simple. Vous passerez une grande partie de votre temps à valser à travers des décors magnifiques et grotesques, à ramasser des matériaux de fabrication pouvant être utilisés dans des concoctions alchimiques. Le combat est relativement limité, vous utiliserez donc principalement une fronde évolutive pour distraire les gardes et ouvrir de nouvelles voies.

La libération est peut-être à son meilleur lorsque vous êtes confronté à un méfait de rats assoiffés de sang, qui vous assassinera si vous vous éloignez d’une source de lumière. Ces séquences évoluent efficacement en énigmes longues, où vous devez utiliser toutes vos capacités afin de créer un passage sûr à travers les rongeurs. Parfois, cela impliquera un appât; d’autres fois, vous aurez besoin de graver des trucs, et ainsi de suite.

Le titre fait un travail admirable en mélangeant les mécanismes pour introduire de nouveaux problèmes tout au long de son exécution, mais il ne peut s’empêcher de se sentir rembourré. Avec une campagne poussant jusqu’à la barre des 15 heures, vous vous retrouverez à rouler des yeux alors que vous trébuchez dans une autre séquence allongée de furtivité ou d’évasion de rats; cela devient répétitif, même si les énigmes et les arrière-plans changent.

De plus, l’aventure ne sait pas très bien ce qu’elle veut être. Il y a un aspect presque éducatif dans le déroulement de l’intrigue, vous plongeant dans une période sombre de l’histoire qui ne reçoit pas beaucoup de temps d’écran. En même temps, il ne peut tout simplement pas résister à flirter inutilement avec le surnaturel – presque comme si les écrivains ne pouvaient pas s’en empêcher.

Mais ce qui est peut-être le plus décevant, c’est à quel point le jeu peut sembler maladroit; Le mouvement d’Amicia est guindé et capricieux, tandis que la roue « arme » est délicate. La présentation est parfois sublime, avec sa partition obsédante qui ajoute tellement à l’ambiance de l’expérience – mais elle n’a tout simplement pas cette couche finale de polissage que ses pairs possèdent, ce qui entraîne beaucoup de jank redouté.