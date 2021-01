CRITIQUE – 32 août sur Terre (1998, Denis Villeneuve)

32 août sur Terre est le premier long métrage Denis Villeneuve, l’un des réalisateurs les plus renommés aujourd’hui. La fonction est disponible sur MUBI.

SYNOPSIS

Après avoir survécu à un accident de voiture, Simone (Pascale Bussières) repense toute sa vie. Elle quitte son travail et demande à sa meilleure amie, Philippe (Alexis Martin) pour être le père de votre fils. Il accepte, tant que la conception a lieu dans le désert.

ANALYSER

32 août sur Terre c’est un drame existentialiste qui apporte de fortes réflexions sur la raison de notre existence.

Le long métrage écrit et réalisé par Denis Villeneuve compte avec des acteurs canadiens Pascale Bussières et Alexis Martin, qui ont d’excellentes performances et une chimie exceptionnelle. Tous deux passent du drame à l’humour avec une grande facilité et charisme.

Les débuts de Villeneuve présente subtilement tout ce que le réalisateur présentera à l’avenir dans sa célèbre filmographie.

Bien que le long métrage ait un ton de comédie romantique, le jeune réalisateur finit par «tirer le tapis» des téléspectateurs en subvertissant tout dans ce genre cinématographique avec un résultat inattendu.

Le point culminant ici va à la direction polyvalente de Denis Villeneuve qui passe du suspense à la comédie de manière très sublime. C’est le premier long métrage que je vois aborder l’humour dans sa carrière.

Un autre point fort est la photographie, qui présente un paysage magnifique qui souligne l’immensité du désert. Drôle que le désert soit déjà présent dans le premier long métrage Villeneuve, qui en 2021 sera enfin le début de Dune.

De plus, le réalisateur montre clairement ses fortes influences dans Jean Luc Godard, David Lynch et Wim Wenders. Mais, malgré les influences, le film ne perd pas son authenticité, étant un excellent début pour un réalisateur aussi polyvalent.

VERDICT

32 août sur Terre c’est un excellent drame pour un réalisateur qui a une carrière extrêmement prolifique. C’est aussi une belle opportunité pour ceux qui ne connaissent pas encore le début de leur carrière. Denis Villeneuve. Principalement en raison de la difficulté du public à trouver ses premières œuvres.

Il convient de rappeler que le MUBI apporte une excellente curation de films destinés aux festivals et d’œuvres de grands réalisateurs qui échappent au radar des autres concurrents de diffusion.

Notre note

4,0 / 5,0

Regardez la bande-annonce originale (sans sous-titres):

