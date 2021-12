Critics Choice Awards : WandaVision et Et si… ? ils sont nominés

Les Univers cinématographique Marvel trouvé un nouveau créneau sur la plateforme de streaming Disney + où il a créé sa série révolutionnaire. Ces contenus ont fait avancer l’histoire de la phase 4 de la marque de manière impensable et chacun avait une importance différente dans le plan qu’ils conçoivent. Kevin Feige et leurs équipes créatives pour ce monde plein de franchises et de personnages.

Ainsi, des séries telles que WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? et Oeil de faucon. Chacune de ces entrées dans le MCU a apporté quelque chose d’important. Par exemple: WandaVision éveillé les pouvoirs secrets de Scarlet Witch tandis que Loki a marqué le début du multivers. Phase 4 de Univers cinématographique Marvel est en overdrive grâce à ces programmes.

La série Marvel nominée aux Critic Choice Awards

Les Prix ​​du choix de la critique Ils sont le lieu où des critiques spécialisés évaluent et récompensent les différentes émissions du petit écran. Il s’agit de la 27e édition des prix et les gagnants seront annoncés au Prix ​​du choix des critiques, qui sera diffusé en direct sur The CW et TBS le dimanche 9 janvier. Il y a de grandes attentes parmi tous les nominés, en particulier avec Succession, la série la plus nominée cette année.

En attendant, on peut souligner que deux programmes merveille ils ont atteint la liste des nominés par les critiques spécialisés. Il s’agit des livraisons révolutionnaires WandaVision et Et qu’est-ce qui se passerait si…?. Les deux émissions ont apporté des informations extraordinaires sur les personnages que nous connaissons si bien, et leurs formats ont également encouragé une dynamique particulière.

WandaVision a été nominé dans quatre catégories : Meilleure série limitée, Meilleur acteur pour Paul Bettany, Meilleure actrice pour Elizabeth Olsen et Meilleure actrice dans un second rôle pour Kathryn Hahn. Quant à Et qu’est-ce qui se passerait si…?, n’a été nominé que dans la catégorie Meilleure série animée. Les deux émissions ont été des moments très en vedette de la saison de merveille et ils méritent cette distinction. !! Toutes nos félicitations!!

