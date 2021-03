Criterion prend l’amour avec désinvolture avant le lever du soleil

Dans le dernier Casual Cinecast, nous revenons à une discussion sur les critères alors que nous discutons du premier film de la Avant la trilogie et beaucoup plus!

Nous vous avons demandé, les auditeurs, de voter sur nos prochains épisodes Casually Criterion et vous avez tous choisi Before Trilogy de Richard Linklater pour une série d’épisodes! Nous commençons donc les choses avec Before Sunrise (Spine # 857).

Avant de revoir cela, cependant, nous parlons également de WandaVision, Je me soucie beaucoup, et L’histoire de la comédie!

