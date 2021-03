Criterion discute avec désinvolture avant le coucher du soleil, Raya et plus

The Casual Cinecast est de retour pour la partie 2 de leur discussion sur les critères de désinvolture de Richard Linklater Avant que Trilogie, plus un aperçu de Raya et le dernier dragon.

Cette semaine, Justin et Mike se retrouvent après une semaine complète sans contact du tout, pour la deuxième partie de leur couverture de la trilogie avant de Richard Linklater avec le deuxième film, Avant le coucher du soleil (Dos # 858). Cependant, avant l’examen principal, ils parlent Raya et le dernier dragon et Le chemin du retour.

