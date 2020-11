Cristiano Ronaldo se faufile dans Cyberpunk 2077; le footballeur apparaît sur des affiches dans le jeu

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux vidéo les plus attendus par les millions de fans qui CD Projekt RED a été gagné dans le monde des jeux vidéo. Malgré le retards successifs qui ont affecté la date de sortie du jeu vidéo, il semble maintenant que nous soyons enfin à quelques semaines de sa date de sortie finale. Et en plus d’un nouveau Night City Wire, nous obtenons aujourd’hui une curieuse information: Cristiano Ronaldo semble être à l’intérieur de Cyberpunk 2077.

Il n’y a pas quelques streamers et influenceurs de renommée mondiale qui se sont faufilés dans Cyberpunk 2077 dans le cadre de quelques affiches publicitaires que l’on peut trouver dans Ville de nuit. Mais certains fans ont découvert que Cristiano Ronaldo pourrait faire partie des stars qui apparaissent dans le cadre des affiches publicitaires. L’affiche en question, bien qu’elle soit apparue pour la première fois il y a des mois, a de nouveau été vue dans le Gameplay récent affiché sur Xbox One et Series X | S.

Ci-dessous vous pouvez voir l’image dans laquelle une affiche apparaît et juger par vous-même s’il s’agit de Cristiano Ronaldo ou non.

Être Cristiano Ronaldo ou pas, la vérité est que bientôt nous pourrons le voir beaucoup plus en détail sur nos PC et consoles. Cyberpunk prévoit d’arriver sur le marché le lendemain 10 décembre oui, comme prévu, il n’y a plus de retard dans sa date de sortie.

Nous vous rappelons qu’en plus de cela, actuellement Cyberpunk 2077 apparaît dans un nouveau Fil de la ville de nuit dans lequel il laisse plus de détails sur sa musique et John Silverhand, le personnage joué par l’acteur charismatique Keanu Reeves. Vous pouvez tout voir par vous-même dans ce même lien.

