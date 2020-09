Cristiano Ronaldo: sa petite amie Georgina Rodríguez pose en bikini marine avec sa famille

Ils ont absorbé le soleil pendant la fermeture.

Et Cristiano Ronaldo, 35 ans, et sa partenaire Georgina Rodríguez, 26 ans, ne manquaient pas de montrer leur corps d’été dans un dernier cliché de leurs vacances.

L’ancienne vendeuse est superbe en bikini, alors qu’elle tient la main de leur couvée à côté de son beau, incroyablement déchiré.

Georgina a ajouté une légende sur la lecture du plan : “De la mano, con muchos sueños por cumplir”, ce qui se traduit par “Main dans la main, avec beaucoup de rêves à réaliser”.

Georgina et Ronaldo s’étaient isolés avec leur famille – Cristiano Jr, 10 ans, les jumeaux de Ronaldo, Eva et Mateo, trois ans, et leur fille Alana, deux ans, après avoir déménagé du Portugal à Turin dans le nord de l’Italie.

Pendant la pandémie COVID-19, la famille s’est isolée ensemble à Madère, après que trois des coéquipiers de Ronaldo – Daniele Rugani, Paulo Dybala et Blaise Matuidi – aient été parmi les premiers joueurs de Serie A à avoir été testés positifs au nouveau coronavirus.

Ils sont rentrés à Turin au début du mois de mai et ont dû passer 14 jours à la maison en isolement, conformément aux règles gouvernementales pour les arrivées internationales.

En janvier, Georgina a fait naître l’hypothèse qu’elle avait noué le nœud avec son beau-fils de footballeur en l’appelant son “mari” dans un poteau jaillissant pour fêter son 26e anniversaire.

Partageant un instantané d’elle-même et de Ronaldo posant avec leurs enfants, Georgina a écrit : “Joyeux 2️⃣6️⃣ pour moi, très heureux. Je ne peux pas demander plus à la vie. Juste beaucoup de santé pour ma famille et moi et de toujours en profiter.

Merci à tous pour vos félicitations, vos fleurs et donc votre amour ✨ Et merci à mon mari pour m’avoir donné le meilleur de la vie, nos enfants. Je t’aime.’

En espagnol, le terme “marido” est souvent utilisé pour décrire un conjoint de fait, tandis que le terme “esposo” est plus couramment employé pour décrire un homme légalement marié.

Lorsqu’ils ont été contactés par MailOnline, les représentants de Ronaldo ont refusé de commenter.

Pour sa part, Ronaldo a partagé le même instantané sur son propre compte Instagram, avec la légende, dans laquelle il a déclaré qu’il “l’aimait tellement”.

Le sportif portugais a écrit à côté de cette image réconfortante : Félicitations, mon amour ! Je te souhaite une très belle journée ! Vous êtes une grande femme et une excellente mère pour nos enfants. Je t’aime tellement, mon chéri !