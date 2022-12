Cristiano Ronaldo rend hommage au « roi éternel » Pelé après la mort de la légende du football brésilien

La superstar du football portugais Cristiano Ronaldo a rendu hommage à l’un des plus grands joueurs de tous les temps après la mort de l’icône brésilienne Pelé.

Ronaldo, 37 ans, qui est lui-même considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football, s’est souvenu du « roi éternel » Pelé dans un post Instagram le 29 décembre après la mort de Pelé à 82 ans d’un cancer.

Ronaldo a partagé un hommage en portugais à côté d’une photo de lui-même serrant la main de Pelé tout en acceptant un prix lors d’une réunion de sommités du football.

« Mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d’Edson Arantes do Nascimento », a écrit Ronaldo, selon une traduction approximative. « Un simple ‘au revoir’ à l’éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur que le monde entier du football embrasse actuellement.

« Une inspiration pour tant de millions, une référence hier, aujourd’hui et pour toujours. L’amour que vous m’avez toujours montré a été réciproque à chaque instant que nous avons partagé, même à distance. Il ne sera jamais oublié et sa mémoire vivra pour toujours dans chacun de nous les amoureux du football. Repose en paix King Pelé ????????⚽️???????? »

Les fans de football ont été touchés par une légende rendant hommage à une autre.

« Deux grands hommes ???? » a commenté une personne.

« Les légendes ne meurent jamais ???????????? », a écrit un autre.

« Je suis désolé pour toi ronaldo je sais que ça fait mal garde la tête haute VIVE LA LÉGENDE???? » a commenté une autre personne.

Pelé est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde, menant le Brésil à des titres dans le prestigieux tournoi en 1958, 1962 et 1970. Il est également à égalité avec Neymar en tant que meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale brésilienne avec 77 buts en 92 matches. .

Ronaldo et Pelé sont parmi les plus grands buteurs de tous les temps, et tous deux étaient des prodiges, devenant des stars à la fin de leur adolescence et au début de la vingtaine. Pelé a marqué son premier but en Coupe du monde alors qu’il n’avait que 17 ans, tandis que Ronaldo a remporté un titre de FA Cup avec Manchester United à 18 ans lors de sa première saison.

Ronaldo était l’une des nombreuses stars du football qui ont rendu hommage à Pelé à la suite de sa mort, avec Neymar et de nombreux grands brésiliens.

« Je dirais qu’avant Pelé, le football n’était qu’un sport », a écrit Neymar en portugais sur Instagram, selon une traduction approximative. « Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné la parole aux pauvres, aux noirs et surtout : Il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi ! Il est parti mais son la magie demeure. Pelé est POUR TOUJOURS !! »

Des stars comme le Pays de Galles Gareth Balel’Angleterre Harry Kane et la légende argentine et récente championne de la Coupe du monde Lionel Messi a également partagé des messages sincères.

« Un géant du jeu et la raison pour laquelle tant d’entre nous aiment le football », a tweeté Bale. « Repose en paix, légende. »