Cristiano Ronaldo « pas normal » après un texto qu’il a envoyé à son coéquipier à 23 heures après le match

L’éthique de travail de Cristiano Ronaldo est assez incroyable et Medhi Benatia a raconté une histoire qui résume parfaitement le quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

L’ancien coéquipier de la Juventus Benatia, qui joue maintenant pour l’équipe qatarie d’Al-Duhail SC, a expliqué à quel point Ronaldo adore se greffer.

S’adressant à AS, il a déclaré: « Pour le match contre l’Atalanta, nous étions les deux remplaçants inutilisés car trois jours plus tard, nous allions rejouer et l’entraîneur voulait faire des rotations.

« Quand nous étions dans le bus de retour [from Bergamo], Cristiano m’a envoyé un message : ‘Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?’ Je lui ai dit : ‘Il est onze heures. Je rentre à la maison. Pourquoi?’

« Avez-vous envie de faire de l’exercice dans la salle de sport ? Je n’ai pas transpiré et j’en ai besoin. Vous venez ? » J’ai répondu qu’il était onze heures du soir et que je voulais juste rentrer à la maison et regarder la télévision. »

Curieusement cependant, Benatia ne se souvient pas exactement ce qui s’est passé alors que Ronaldo n’était pas un « substitut inutilisé » car il est sorti du banc pour marquer un égaliseur à la 78e minute.

Parlant davantage de ce qu’il a retenu de la conversation avec Ronaldo, Benatia a continué d’ajouter : « À ce moment-là, j’ai réalisé que Cristiano n’était pas une personne normale.

« Quand vous travaillez avec lui, vous le respectez davantage parce que vous voyez qu’il a sacrifié toute sa vie pour le football. »

Selon les rapports, Ronaldo est rentré chez lui et a eu l’impression qu’il « n’avait pas transpiré » et qu’il avait donc besoin d’aller faire un peu plus de travail au gymnase. Quelle machine.

L’année dernière, Forbes a rapporté que Ronaldo avait gagné 105 millions de dollars (83 millions de dollars) avant impôts et frais au cours de la dernière année, ce qui l’a non seulement placé à la quatrième place du classement Forbes Celebrity 100 2020, mais l’a également placé une place au-dessus de son compatriote footballeur Lionel Messi.