Cristiano Ronaldo: Je préfère regarder l’UFC et la boxe que le football

Cristiano Ronaldo est l’une des plus grandes superstars du football jamais produites. Les Portugais ont remporté à peu près tout ce qui peut être gagné dans le football. Dans son temps libre, cependant, le joueur de 35 ans se consacre à d’autres sports: le MMA et la boxe.

« Jouer au football est ma passion, mais je préfère les autres sports à la télévision », a déclaré Ronaldo au champion du monde de boxe Gennadiy Golovkin dans un documentaire. « Si j’ai le choix entre un match de foot ou un combat de boxe ou UFC, je choisis la boxe ou l’UFC. »

Comme l’expliquait le Portugais, son intérêt pour les arts martiaux a été suscité pendant son séjour au club anglais de Manchester United. Ronaldo prétend avoir emporté quelques choses avec lui pour sa carrière de footballeur. «Un entraîneur de Manchester United a boxé avec moi. L’entraînement est très utile pour le football, vous aiguisez vos sens et apprenez à bouger. «

Mais ce n’est pas tout. Alors que Ronaldo continuait, il a récemment demandé au champion de boxe Anthony Joshua des conseils sur la façon de garder ses jambes en forme. Après tout, les athlètes d’autres disciplines lui montrent que vous pouvez toujours atteindre des performances de haut niveau même à un âge avancé.

«J’ai parlé à Anthony Joshua l’été dernier», a déclaré Ronaldo. «À 33 ans, vous commencez à penser que vos jambes vous quitteront à un moment donné. Je veux continuer à jouer au football. Je ne veux pas que les gens disent que j’ai été une fois un joueur incroyable qui est devenu lent. Je ne veux pas de ça. «

«Vous pouvez changer beaucoup de choses sur votre corps, ce n’est pas le problème. Cela dépend de la mentalité, de la motivation et de l’expérience, tout est très complexe. Vous devenez plus mature dans le sport. Regardez Federer au tennis. Il a 37 ou 38 ans et est toujours au sommet, et la boxe aussi. «

L’enthousiasme de Ronaldo pour les arts martiaux n’est pas nouveau. Le Portugais est ami avec la superstar du kickboxing Badr Hari et a déjà rencontré les frères Azaitar à Abu Dhabi. Ottman Azaitar a même offert à Ronaldo son titre Brave CF.

