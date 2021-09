Cristiano Ronaldo et Jack Grealish parmi ceux à surveiller dans l’équipe ultime de FIFA 22

L’attaquant de retour de Manchester United Cristiano Ronaldo et la nouvelle recrue de Manchester City Jack Grealish font partie des personnes à surveiller dans l’équipe ultime de FIFA 22. Les stars portugaises et anglaises seront rejointes par Romelu Lukaku de Chelsea, Ibrahima Konaté de Liverpool et David Alaba du Real Madrid dans le cadre de la promotion recherchée.

Pour ceux d’entre vous qui ne jouent pas à la simulation de football EA Sports, les cartes Ones to Watch sont mises à niveau efficacement tout au long de la saison, ce qui signifie que si l’un des joueurs en vedette reçoit des cartes Équipe de la semaine ou En forme améliorées, ses Ones to Watch seront mis à niveau pour correspondre. Ce sont donc des cartes formidables pour constituer une équipe entière.

En plus des mises à niveau toute la saison, ils seront également éligibles pour une mise à niveau Wins to Watch, qui leur permettra de recevoir effectivement un +1 à leurs notes si leur équipe est en mesure de remporter cinq de leurs dix prochains matchs dans leur ligue nationale. Nous détestons faire du mal, mais nous dirions que c’est une certitude pour tous les joueurs ci-dessus, pour être honnête.

Avec le titre EA Jouer démo dans un peu plus d’une semaine, EA Sports commence à faire de plus en plus d’annonces concernant FIFA 22. À la fin de la semaine dernière, il a publié une nouvelle publicité axée sur les fonctionnalités DualSense du titre, qui ont été mises à niveau pour la nouvelle saison afin de refléter plus d’activités, telles que comme traverser la balle et glisser sur le gazon.