Cristhian Bahena Rivera reconnu coupable du meurtre de Mollie Tibbetts: pourquoi certains pensent qu’il est innocent

Après avoir délibéré pendant seulement sept heures, un jury à Davenport, dans l’Iowa, a déclaré Cristhian Bahena Rivera, un ouvrier agricole non anglophone de 26 ans, coupable de meurtre au premier degré dans l’enlèvement et le meurtre de Mollie Tibbits, 20 ans. .

Le 18 juillet 2018, une étudiante Tibbetts a disparu après avoir fait du jogging près de chez elle à Brooklyn, dans l’Iowa. Son corps a été retrouvé plus tard dans un champ de maïs, après avoir été poignardé quelque part entre sept et douze fois et gravement décomposé.

Rivera, une immigrante mexicaine sans papiers non anglophone, a conduit la police à son corps près d’un mois après sa disparition. Après un interrogatoire de 11 heures, il a fait des aveux à la police, affirmant qu’il s’était mis en colère, s’était évanoui et avait trouvé le corps de Tibbetts dans sa malle.

Dans ses remarques liminaires, le procureur du comté de Poweshiek, Bart Klaver, a déclaré au jury: «Il a admis qu’il avait vu Mollie la nuit de sa disparition … il a admis` `qu’elle avait chaud », selon ses mots … [and] l’emmenant dans le champ et la laissant là, la couvrant de tiges de maïs.

Après la découverte du corps, Rivera aurait dit à Pamela Romero, un policier hispanophone qui travaillait sur l’affaire, que «Je vous ai amené ici, n’est-ce pas? Donc, cela signifie que je l’ai fait. Je ne me souviens pas comment je l’ai fait.

Alors que Rivera a déclaré à l’origine qu’il ne se souvenait généralement de rien quand il se mettait en colère et qu’il avait dû s’évanouir, il a continué à changer de défense plus tôt cette semaine.

Pourquoi l’équipe de défense de Cristhian Bahena Rivera a-t-elle déclaré qu’il était innocent du meurtre de Mollie Tibbets?

L’équipe de défense de Rivera a offert une nouvelle version surprenante de ce qu’ils disent réellement arrivé à Mollie Tibbets. Rivera, disent-ils, a été lui-même enlevé par deux hommes masqués puis forcé de participer à son enlèvement et à son meurtre, menaçant sa vie s’il ne coopérait pas.

Étant donné que l’ADN trouvé sur les lieux ne correspond ni à Rivera ni à Tibbetts, certains pensent que cela aurait pu se produire.

Il allègue qu’après l’avoir fait rouler pour trouver Tibbetts, l’un des hommes l’a assassinée et mis son corps dans son coffre, puis lui a dit de faire encore 300 mètres avant de lui ordonner de s’arrêter et de lui remettre ses clés.

«Je suis sorti de la voiture parce que je n’avais pas mes clés», a déclaré Rivera. « De toute évidence, je savais qu’il y avait quelque chose dans le coffre parce qu’auparavant j’avais ressenti … quand ils avaient mis quelque chose dans le coffre. »

«Je l’ai ramassée puis je l’ai mise dans le champ de maïs», poursuit-il, ajoutant qu’il l’a recouverte de tiges de maïs «parce que je ne voulais pas la quitter … je ne voulais pas qu’elle soit trop exposée à le soleil. »

Rivera a affirmé qu’il avait trop peur pour contacter la police à leur sujet, affirmant qu’il craignait d’être impliqué dans le crime et que les deux hommes connaissaient sa fille et son ex-petite amie.

Il a également déclaré qu’il avait menti à la police et fait de faux aveux parce qu’il était épuisé après 11 heures d’interrogatoire après une journée de 12 heures de travail dans une ferme laitière, et qu’il se sentait obligé d’être d’accord avec eux et de travailler avec eux. il pouvait se protéger.

«D’une part,» dit-il, «j’étais déjà très fatigué et je voulais arrêter. Et surtout, ils m’ont dit de me mettre à la place de la famille et de me demander si elle était ma fille, qu’aurais-je fait.

« Il ne leur a pas dit cela parce que ce n’est pas vrai », a répliqué le procureur Scott Brown.

D’autres pensent que Dalton Jack, le petit ami de Tibbetts, aurait pu avoir quelque chose à voir avec son meurtre.

La défense a également soutenu que la police avait cessé de travailler sur le cas, une Rivera avait été identifiée comme un suspect et, par conséquent, elle n’avait pas pris en compte de manière adéquate l’implication potentielle du petit ami de Tibbetts, Dalton Jack.

L’équipe de l’accusé a ramené Jack, qui avait déjà témoigné au nom de l’accusation, à la barre pour l’interroger.

Chad Frese, qui fait partie de l’équipe de défense de Rivera, a demandé à Jack, qui avait témoigné que Tibbetts avait découvert qu’il la trompait et qu’elle avait discuté de rompre avec lui un mois avant qu’elle ne soit tuée, « s’il avait quelque chose à voir avec le meurtre. .

«Je ne lui ferais pas de mal ni à aucune personne innocente», a-t-il répondu.

Jack avait été à plus de 160 kilomètres de là pour travailler à un chantier de construction au moment de sa disparition.

Frese a également demandé à Jack s’il avait déjà utilisé «un langage désobligeant envers les Hispaniques» et s’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans sa mémoire, soulevant la question d’une tentative de cadrage alimentée par le racisme. La question a été accueillie par une objection de l’accusation et est restée sans réponse.

Certains pensent que, parce qu’il est un immigrant sans papiers, Rivera est utilisé à la fois pour clore l’affaire et pour confirmer un certain récit.

L’un des principaux arguments de la défense est que l’accusation n’a pas mené d’enquête approfondie, choisissant plutôt de simplement épingler le meurtre sur Rivera parce qu’il est une cible facile et qu’ils veulent clore l’affaire.

Jennifer Frese, l’avocate de Rivera, a déclaré: «Il y avait une pression intense pour arrêter quelqu’un pour ce crime vicieux», ajoutant qu’après l’interview de son client, les autorités ont cessé de travailler sur l’affaire.

D’autres ont déclaré que Rivera était utilisé comme un pion pour faire avancer le programme de l’ancien président Trump contre les immigrants.

La preuve la plus puissante de l’accusation était une vidéo de surveillance à domicile montrant ce qui semble être la voiture de Rivera, une Chevy Malibu noire, encerclant la même zone où l’on pouvait voir Tibbetts faire du jogging.

