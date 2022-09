Crisp: la mise à jour PlayStation 5 apporte enfin le support 1440p

avec l’actuel Mise à jour du logiciel système obtient le Playstation 5 Nouveau actions sociales et quitte tes jeux merci Prise en charge 1440p regarder à nouveau plus net. Nous avons résumé pour vous toutes les innovations.

La PlayStation 5 prend en charge la sortie vidéo HDMI 1440p

Ce qui n’était initialement disponible que pour quelques bêta-testeurs est désormais également disponible pour tous les autres utilisateurs de PlayStation. Sony a donné à son produit phare une mise à jour logicielle, qui comprenait celle tant attendue Prise en charge 1440p pour les moniteurs applicables apporte.

Grace à plus haute résolution, le contenu du jeu est désormais encore meilleur. Une caractéristique que le Xbox série X pris en charge dès le départ. L’adéquation du moniteur peut être vérifiée dans la PS5Paramètres testés puis la résolution sélectionné manuellement sera.

La mise à jour crée de l’ordre dans la bibliothèque de jeux

De plus, les utilisateurs peuvent désormais également Créer des listes de jeux et ainsi mettre de l’ordre dans la ludothèque. Selon Sony, jusqu’à 15 listes de 100 jeux chacune à créer. Faire le même jeu peut aussi dans plusieurs groupes être disponible.

De plus, on peut maintenant comparaison audio être exécuté. Les joueurs ont le choix entre Audio stéréo et 3Dpour mieux ajuster le son à votre home cinéma. Sony en teste également un saisie vocale améliorée (auparavant uniquement en anglais) pour effectuer une recherche à partir de Youtube simplifier à l’avenir.

Les interactions sociales deviennent plus faciles grâce à l’application PS

Comme nouveauté supplémentaire, il sera également divers au cours du mois Quoi de neuf pour l’application PS (à la fois iOS et Android). De cette façon, les utilisateurs pourront mettre en place un démarrer le partage d’écrann et le gameplay d’un ami aussi en déplacement poursuivre.

La mise à jour actuelle du logiciel système réorganise correctement le centre de votre PlayStation 5. Le nouveau assure un look soigné Conception camouflage, qui sera disponible à partir d’octobre. Au fait : la PS 5 a été développée par Sony maintenant révisé à nouveau. Nous avons déjà parlé des innovations.