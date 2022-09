Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : c’est nouveau par rapport à l’original PSP

Le 13 décembre 2022 sortira avec Crisis Core Final Fantasy VII Réunion une nouvelle édition très attendue par de nombreux fans de JRPG. En tant que membre de Événements Square Enix Plays à Londres nous avons eu l’occasion d’en faire un Démo PS5 de la préquelle de FFVII jouer. Comment nous avons aimé notre temps avec la version d’introduction et lesquels révisions vous pouvez vous attendre, nous vous le dirons dans les lignes suivantes.

L’histoire de Zack commence sept ans avant le jeu principal

Dans « Crisis Core » on se glisse dans la peau du SOLDAT 2e classe Zack Fair, membre de ladite unité spéciale de puissants guerriers d’élite. Avec ses camarades Ange et Sephiroth il est envoyé en mission pour enquêter sur la disparition de plusieurs combattants SOLDAT. Tous ces événements se passent bien sept ans avant le début de Final Fantasy VII.

La démo à laquelle nous jouons démarre peu de temps après le début du jeu et concentré sur des parties de l’histoire principale. Après une brève rencontre avec un certain encore très jeune Ninja de Wutai nous avons été autorisés à nous jeter dans deux combats de boss. Dans l’un, nous avons dû nous battre contre deux adversaires à la fois, tandis que dans le dernier combat, nous étions contre Monstre de feu Ifrit devait réclamer.

Déjà dans ces courtes sections, dans l’ensemble, la démo en avait un Environ 15 minutes, nous avons remarqué les graphismes considérablement revus. Les modèles de personnages en particulier ont bénéficié du saut dans l’ère HD et brillent aussi beaucoup de nouveaux petits détailsce qui n’était pas possible sur la PSP à l’époque.

De plus, le arrière-plans et éclairage beaucoup plus jolie par rapport à l’original. Les graphismes de « Reunion » ne peuvent pas tout à fait suivre un « Final Fantasy VII Remake (INTERGRADE) ». animations maladroites et erreurs de découpage mensonges, mais le saut vers les consoles actuelles est l’équipe de développement de Square Enix certainement bien fait.

Zack combattant deux boss © Square Enix

Mais non seulement les graphismes ont été revus, mais aussi le son de l’ancienne exclusivité PSP. Contrairement à l’ancienne version, le jeu est désormais disponible sur les plateformes actuelles complètement exprimé. De plus, de nombreuses chansons de la bande originale ont été adaptées par Compositeur original Takeharu Ishimoto réarrangé.

Système de combat Crisis Core modernisé

De plus, les développeurs ont également Mettez la main sur le système de combat du RPG d’action. L’interface utilisateur est maintenant beaucoup plus proche de celle de « Final Fantasy VII Remake » et plus clair qu’à l’époque.

La caméra du jeu a également été remaniée et capture désormais mieux l’action. Depuis que tu as enfin se déplacer librement pendant l’actionvous avez toujours une bonne vue de tout.

Le système DBW est de retour sous une forme modernisée dans Crisis Core Final Fantasy VII Reunion © Square Enix

La nouvelle édition « Crisis Core » rappelle également davantage le remake du jeu principal en termes de gameplay. Comme dans les aventures de Cloud, on utilise aussi avec Zack un système de combat basé sur le commandement, qui a très bien fonctionné pendant notre temps avec la démo. Contrairement à FFVII, cependant, nous prenons le relais lors des escarmouches seul contrôle de Zack et ne peut pas basculer entre plusieurs chiffres.

Un élément de gameplay qui a fait sensation à l’époque était que DBW (Ondes de conscience numérique) respectivement Système DMW (Vague mentale numérique). C’est ce qu’on appelle une sorte Machine à sous à trois rouleaux affichée en haut à gauche de l’écran. Pendant les batailles, ces objets tournent automatiquement et les résultats peuvent être les vôtres renforcer les valeurs ou activez les attaques Limit Break. Cependant, les meilleures combinaisons sont :

777 : Invulnérable (pour un temps limité)

: Invulnérable (pour un temps limité) 666 : Critique (pour un temps limité)

: Critique (pour un temps limité) 555 : Résistance physique (pour un temps limité)

: Résistance physique (pour un temps limité) 444 : Pas de coût en PA (jusqu’à la fin du combat)

: Pas de coût en PA (jusqu’à la fin du combat) 333 : Résistance Magique (pour un temps limité)

: Résistance Magique (pour un temps limité) 222 : Aucun coût en PM (jusqu’à la fin de la bataille)

: Aucun coût en PM (jusqu’à la fin de la bataille) 111: Invulnérable (pour un temps limité)

Bien sûr, vous pouvez également personnaliser votre équipement et vos capacités dans le remaster de Crisis Core © Square Enix

Un changement dont de nombreux fans de longue date de Crisis Core devraient se réjouir est le fait que le gameplay du remaster de Reunion n’est plus ralenti, si vous avez obtenu un bon résultat. De plus, les cinématiques jouées à de tels moments peuvent maintenant être ignoré. En conséquence, les combats ont un bien meilleur déroulement.

La possibilité d’attaques ennemies particulièrement puissantes est complètement nouvelle affaiblir ou même annuler complètement pouvoir Pendant que ces attaques se chargent, vous pouvez réduire un compteur de coups lourds de 100% à 100% Diminuer 75%, 50% ou 25% ou même vers le haut en baisse de 0 % et l’empêcher complètement – une excellente nouvelle option qui encore plus de tactique apporte à l’action.

incantations seront bien sûr également disponibles à nouveau dans « Crisis Core Final Fantasy VII Reunion », mais ceux-ci n’étaient pas encore disponibles pour nous dans le cadre de la démo. Nous n’avions droit qu’à quelques sorts faibles utiliser, comme le feu et le blizzard. Cela s’est passé, comme dans le remake « FFVII », agréablement simple et bien mélangé avec les escarmouches pleines d’action et rapides.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Dans l’ensemble, nous avons apprécié le peu de temps que nous avons eu avec le remaster de Crisis Core vraiment aimé et nous aurions aimé jouer plus de chapitres du RPG d’action. Les révisions audiovisuelles, notamment au niveau graphique, sont vraiment bien fait, tandis que les ajustements de gameplay amènent habilement le jeu dans le présent. Assurez-vous de garder un œil ouvert!

La réunion de Crisis Core Final Fantasy VII arrive le 13 décembre 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (via Steam).