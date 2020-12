Crise? Les Suv Volvo Semblent Y être Immunisés

L’année 2020 a été atypique et, pour cette raison, peu de marques automobiles ont eu raison de se réjouir. Cependant, il existe des exceptions et Volvo en fait partie, ayant vu les ventes de ses SUV augmenter cette année.

Au total, 411 049 SUV Volvo ont été vendus à ce jour dans le monde. Ce nombre représente une augmentation de 3,8% par rapport à 2019 et cela signifie que pour le moment, les Volvo XC40, XC60 et XC90 représentent déjà près de 70% des ventes mondiales Marque scandinave.

À vrai dire, cette nouvelle n’est pas une grande surprise. Après tout, nous avions déjà remarqué qu’au cours des sept premiers mois de 2020 (précisément la phase la plus critique de la pandémie Covid-19), le Volvo XC40 a vu ses ventes augmenter de 18%.

Volvo XC40.

le best-sellers

Des trois SUV de Volvo, le best-seller en 2020 est, pour l’instant, le Volvo XC60. Après être devenu le premier modèle Volvo à passer en 2019 200000 unités vendues en un an (204 965 unités), cette année le modèle lancé en 2017 compte déjà 169 445 unités vendues.

Derrière cela sur le graphique des ventes en 2020 se trouve le Volvo XC40. Avec des ventes en hausse (comme nous vous l’avons dit plus haut), le plus petit SUV Volvo à ce jour a vendu un total de 161329 unités en 2020 partout dans le monde. Tout cela sans même compter sur la variante électrique XC40 Recharge, qui arrive en 2021.

Enfin, le SUV le plus cher, le plus grand et le plus ancien de Volvo, le XC90, totalise 80275 unités vendues cette année. Sachant que les SUV sont de plus en plus le «moteur» des ventes de Volvo et qu’en 2020, ils gagnent encore plus de clients, un autre record de ventes est-il en vue pour Volvo?