Crise des puces : Apple ralentit la production d’iPad pour construire plus d’iPhone

StarTech.com Câble USB-C vers Lightning Noir Robuste 2 m - Câble de Charge/Synchronistation USB Type C vers Lightning Fibre Aramide - iPad/iPhone 12 Certifié Apple Mfi (RUSBCLTMM2MB) - câble Lightning - Lightning / USB 2.0 - 2 m

ROBUSTE : Câble Lightning de 2m en fibre aramide Kevlar pour une résistance maximale à la traction, augmentant la fiabilité et la durée de vie du câble. Câble de longue durée testé pour résister à plus de 10000 cycles de flexion à 180° et plus de 5000 insertionsCÂBLE FLEXIBLE : La gaine en TPE absorbe les contraintes des flexions fréquentes sans endommager l'âme du câble. Un fil et un connecteur durables protègent ce cordon de chargement et de synchronisation contre l'usure due à une utilisation fréquente en voitureCERTIFIÉ MFI APPLE : Câble adaptateur USB-C vers Lightning pour une charge/synchronisation rapide et fiable garantie à partir du port de chargement USB-C pour les appareils Lightning, notamment l'iPhone 12 Pro/Max/Mini, l'iPhone 8/11/11 Pro, l'iPhone XR, l'iPad Air, l'iPad, l'iPad MiniCHARGE RAPIDE APPAREILS LIGHTNING : Le cordon robuste/résistant permet une charge rapide avec des chargeurs Power Delivery d'Apple 18W à 96W et chargeurs USB-C, idéal pour les stations de charge, charge les appareils tels que les Airpods, Magic Keyboard/Trackpad/Souris et Siri RemoteCABLE SPECS : Longueur : 2mCouleur : Noir Ce câble USB C 2m Noir vers Lightning résiste aux exigences quotidiennes de chargement et de synchronisation de votre iPad, iPhone ou autres appareils mobiles équipés du connecteur Lightning.

Testé pour résister à l''usure et à l''utilisation en voiture en hiver comme en été, ce câble solide et robuste est idéal pour les applications professionnelles et grand public.

Construit pour un usage quotidien Le câble durable USB C to Lightning est renforcé par des fibres aramides qui le protègent des contraintes liées aux flexions et torsions fréquentes.

Cela permet également au câble résistant de fléchir sans s''étirer excessivement et de renforcer l''âme du câble.

Caractéristiques principales du câble La fibre d''aramide ajoute résistance et durabilité au câble Les conducteurs isolés réduisent la friction et offrent plus de flexibilité Protection contre les interférences électromagnétiques (EMI) avec une feuille d''aluminium-mylar à blindage tressé La gaine du câble en TPE (élastomère thermoplastique) est plus souple et plus flexible qu''un câble en PVC standard et respecte l''environnement Allègement des contraintes de flexion Le câble est construit de manière à empêcher le connecteur de se séparer de la gaine.

Le moulage réducteur de tension extra-long est testé pour résister à plus de 10 000 cycles de pliage à un angle de 180°.

De plus, le moulage intérieur amélioré résiste aux fissures et réduit les dommages causés au câble.

Principales caractéristiques des connecteurs Le connecteur Lightning fournit 12W pour charger vos appareils iOS Un blindage métallique protège la carte de circuit imprimé contre les interférences électromagnétiques et renforce le point de connexion La réduction de traction a été testée pour tolérer plus de 10 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

Note : DuPont et Kevlar sont des...