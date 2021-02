Crise dans les salles: Cinemex a fermé 145 magasins pour une dette millionnaire

La pandémie de coronavirus a directement affecté l’industrie cinématographique. Dans sa production, car le tournage a dû reprendre avec des protocoles sanitaires stricts, et dans leurs chambres parce que l’éventualité a forcé la fermeture de magasins dans le monde. La crise n’a pas épargné l’Amérique latine et en particulier le Mexique: Cinemex, la deuxième plus grande entreprise du pays, a dû fermer 145 magasins en raison d’une dette millionnaire.

La décision comprend cinémas en dehors de la région de la capitale mexicaine et c’est indéfiniment. Le Covid-19 a conduit les chambres à être vides de mars à août, où ils ont rouvert avec une capacité limitée qui était loin de répondre aux attentes. Gains au box-office ils n’étaient pas assez et les créanciers se sont entassés.







Cette situation ne diffère pas du contexte global, où les revenus du box-office en 2020 ont chuté de 80% par rapport à l’année précédente selon les données de Bloomberg. Paul Dergarabedian, analyste média principal chez Comscore Inc, était optimiste pour 2021 et a assuré que l’année serait « chargé de films à succès ».

Cinemex: la crise du cinéma due au coronavirus ferme 145 magasins

Cinemex ne pouvait plus attendre en raison de la pression financière qu’elle subit. Il s’agit d’une restructuration de 230 millions de dollars de dettes auprès de différentes entités bancaires. Les banques ont salué la volonté de l’entreprise de soulagez vos liquidités et injectez plus de liquidités dans l’entrepriseainsi que votre plan de reprise complet.

Le leader actuel du marché mexicain, Cinépolis, a publié un communiqué sur l’actualité et exprimé sa solidarité avec la société collègue. « Toute notre solidarité et notre respect vont à nos concurrents en ce moment », a-t-il déclaré et prévenu que, pour le moment, ses portes resteront ouvertes malgré la crise.