Crise conjugale mise de côté?: “Kimye” serait en vacances en famille

Depuis son apparition inquiétante à la campagne, de plus en plus de médias spéculent sur le divorce de Kanye West et Kim Kardashian. La dernière rencontre des deux était extrêmement larmoyante. Maintenant, le couple semble s’être réuni pour des vacances avec les enfants.

Après le buzz médiatique exténuant qui entoure Kanye West, le rappeur et sa femme, Kim Kardashian, sont apparemment en train de faire une pause avec la famille. Le portail américain “TMZ” présente des photos sur lesquelles le musicien et son fils Saint embarquent dans un jet privé à l’aéroport de Cody, dans l’État américain du Wyoming.

Kardashian et les trois autres enfants North, Chicago et Psalm auraient déjà été à bord à ce moment-là. Ils ne peuvent pas être vus sur les photos.

Selon le rapport, la machine a démarré dimanche matin à Los Angeles, la véritable maison de la famille de six personnes. On ne sait pas où elle va. Récemment, des rumeurs de crise du mariage entre Kanye West et Kim Kardashian se sont répandues. Les deux sont mariés depuis 2014.

Fille la plus âgée “presque tuée”

L’homme de 39 ans aurait envisagé le divorce, selon divers médias américains, après que West ait fait la une des journaux à la mi-juillet avec son apparition émouvante à Charleston. West se présente aux élections présidentielles américaines. Lors de l’événement, il avait déclaré publiquement en larmes qu’il avait «failli tuer» sa fille North à l’époque en essayant de convaincre sa femme Kim d’un avortement.

Depuis lors, West, qui prétend avoir un trouble bipolaire, a été isolé dans son ranch familial dans le Wyoming pour travailler sur son nouvel album et sa campagne électorale. Kardashian lui a rendu visite il y a quelques jours. La réunion a été jugée très émouvante. “TMZ” a publié des images montrant Kardashian pleurant de manière incontrôlable dans une voiture. Le couple ne sait que par lui-même à quoi ressemble vraiment le mariage.Un porte-parole de la famille a démenti les spéculations sur un divorce à la fin du mois de juillet.