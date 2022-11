Crise à venir : les ventes de mobiles pourraient chuter de plus de 10% dans les mois à venir

in

Qualcomm a prédit une baisse de plus de 10% du marché mobile dans les mois à venir, dont l’industrie aura besoin de beaucoup de temps pour se remettre.

En mai dernier, les prévisions prévoyaient que 2022 ne serait pas une bonne année pour les téléphones portables. Ces prédictions semblaient se confirmer quand, il y a quelques semaines, on parlait de la baisse de 9% du marché mondial et de seulement deux constructeurs en croissance.

Et, pour l’instant, il semble que nous n’allons pas abandonner ce pessimisme. Comme indiqué dans The Verge, le fabricant de puces Qualcomm anticipe que le marché pourrait chuter plus que prévu Dans les mois à venir.

La situation économique mondiale n’aide pas

La société basée à San Diego pointe « l’incertitude causée par l’environnement macroéconomique » comme le principal coupable. En fait, selon leurs prévisions, il passera bientôt de chutes à un chiffre à plus de 10 %.

La société souligne également qu’il y a eu une baisse de la demande de téléphones. En outre, bien que les contraintes d’approvisionnement se soient quelque peu assouplies dans l’industrie des semi-conducteurs, les fabricants se sont retrouvés avec beaucoup d’inventaire à éliminer. Parmi ces fabricants figurent bien sûr les « gros clients » de Qualcomm.

Probablement ces principaux clients incluent Apple et Samsungqui utilisent des puces de la société de San Diego dans leurs terminaux et, comme nous l’avons déjà mentionné, ont des problèmes pour vendre des unités depuis un certain temps.

Il convient de rappeler qu’en juin dernier, on parlait que Samsung avait 50 millions de téléphones en stock. Selon la source elle-même, Apple n’augmentera pas la production de son nouvel iPhone 14. Les prévisions de revenus de ceux de Cupertino pour le dernier trimestre, soit dit en passant, sont inférieures aux attentes.

Les prévisions de Qualcomm indiquent également cette tendance à la baisse affectera les ventes de Noël, généralement critique dans le revenu annuel des fabricants. Le fabricant dit également qu’il faudra au moins « quelques trimestres de plus » jusqu’à ce que la situation soit résolue.

