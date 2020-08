Cris Tales présente une nouvelle bande-annonce pour la gamescom 2020

La nouvelle édition du salon a commencé hier gamescom 2020, l’événement de jeu vidéo le plus important d’Europe, et du milieu JeuxRadar a voulu profiter de l’occasion en organisant une nouvelle diffusion de Spectacle des futurs jeux. Parmi les nombreux jeux qui ont eu leur place dans cette expérience numérique, le prometteur Cristaux a présenté un nouvelle bande-annonce.

A cette occasion, l’entreprise Jeux modus voulaient offrir un aperçu de certains des scénarios que les joueurs vont traverser et des extraits de différentes batailles, mais surtout ils se sont concentrés sur présenter deux des personnages secondaires qui accompagnera la jeune Crisbell dans son aventure: JKR-721 et Zas.

Dans ce jeu de rôle au tour par tour, né en tant que lettre d’amour aux classiques du genre, les utilisateurs pourront “jouer” avec sauts de temps et avec l’interaction avec divers éléments des scénarios; chaque fois qu’une modification est apportée au présent, les conséquences futures seront visibles à l’écran et en temps réel. Ces expériences temporaires aussi jouera un rôle clé dans le système de combat et les énigmes, vous devrez donc être très prudent avec les décisions qui seront prises.

Cristaux sera mis en vente à partir du prochain 17 novembre pour PC, PlayStation 4, Google Stadia et Xbox One, et plus tard, aussi pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Nous rappelons également qu’il existe actuellement un démo sur PS Store, Microsoft Store, Steam et GOG, donc si vous êtes intéressé par ce RPG, vous pouvez l’essayer totalement gratuitement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂