Cris Tales obtient une bande-annonce avant le lancement de la PS5 et de la PS4 en juillet

De manière assez surprenante, c’est le tout premier article que nous avons écrit sur Cris Tales ici sur Push Square. C’est bien que les jeux PlayStation 5 et PlayStation 4 soient connus depuis un certain temps maintenant – nous ne savons pas trop ce qui s’est passé là-bas. Quoi qu’il en soit, la bande-annonce ci-dessus peut être considérée comme l’introduction parfaite. L’éditeur Modus Games a ouvert une fenêtre de sortie en juillet 2021 sur le RPG à partir d’aujourd’hui et cette séquence de deux minutes est conçue pour vous donner un aperçu complet de ce qui se passe dans Cris Tales.

Le style artistique coloré est ce qui a fait vibrer les forums Internet au départ, mais il y a aussi un gameplay profond pour le suivre. De plus, il y a une grenouille qui parle. Les combats JRPG classiques sont ce qui nous excite, et vous recruterez des membres du groupe du présent comme du passé. Bon truc des développeurs Dreams Uncorporated et SYCK.