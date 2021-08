Cris Tales for PC Review – Un regard sur le passé, le présent et le futur

Nous nous mettons au travail pour établir un bon axe spatio-temporel dans notre analyse de Cris Tales.

Ils disent que lorsqu’une histoire commence à jouer un voyage dans le temps, il est très difficile que les choses se passent bien. Est-ce que la même chose se produit dans le jeu SYCK et Dreams Uncorporated ? Eh bien, il est temps de le voir avec notre Analyse Cris Tales.

Design élégant pour la bannière

La première chose que nous voyons lorsque nous entrons dans le monde de Cris Tales est une conception très curieuse des personnages et des environnements. Nous ne pouvons pas nier que la conception artistique du jeu est tout simplement délicieuse. Coloré, plein de vie, avec des nuances… sans aucun doute. C’est un de ces jeux qui entre dans vos yeux. Je ne nierai pas en admettant que c’est justement ce qui est arrivé à un serviteur : je n’avais aucune idée de ce qu’était le jeu, mais à quel point il semblait précieux a suscité ma curiosité.

Mais comme vous le savez bien, amis coupables, seuls ceux qui sont attachés au monde de la mode vivent en apparence. Dans le format du jeu vidéo, il faut toujours quelque chose de plus, une somme de nombreux éléments pour que, dans son ensemble, nous nous sentions piégés par le jeu. Cela inclut des choses comme l’intrigue ou le gameplay, et comment Cris Tales s’en sort-il à cet égard ?

Le timing n’est pas tout

Bon, je ne vais pas te tromper, coupable, le début m’a beaucoup étouffé. Peut-être parce que vous avez en tête un RPG de voyage dans le temps, que vous pensez à tout ce qu’il peut offrir et que vous construisez vos films en fonction de celui-ci. Et là, par contre, vous avez quelque chose d’assez… niais. Dans une certaine partie, c’est apprécié, car on sait déjà que lorsqu’il y a un voyage dans le temps, les histoires ont tendance à devenir trop compliquées, donnant des excuses bon marché pour expliquer tout événement.

Dans Cris Tales, cela n’arrive pas, au fond, parce que la simplicité qu’il nous montre dans cet aspect rend cela impossible. Les dialogues des personnages et autres sont selon une sorte de « récit », alors ne vous attendez pas à des mœurs alambiquées ou des conversations de ceux qui vous feront réfléchir à deux heures du matin.

Le titre manque de ça, car ce n’est pas ce que vous recherchez. Elle veut simplement raconter une histoire à propos d’une chronmagicienne et d’une légende, et elle le fait aussi plat que possible. Et cela, bien que cela puisse paraître dur, doit être pris en compte, et c’est une bonne douche pour tous ceux qui ne recherchent que des choses qui leur serrent le cerveau.

Après tout, Cris Tales, narrativement, est une promenade dans le pays. Mais cette promenade que vous feriez lorsque vous avez besoin de vous déstresser d’autres affaires mentales ou lorsque vous voulez jouer avec les plus petits de la maison. Bien que vous vous posiez sans doute la question, et dans d’autres domaines ? Dans le jouable par exemple ?

Prends ton temps

Bon, là encore il faut être un peu plus éveillé, mais encore une fois on peut dire que ce n’est pas un RPG complexe. Nous nous battrons à tour de rôle en s’intercalant entre les ennemis et nos personnages, lançant toutes sortes de compétences pour cela. Si nous appuyons sur le bouton d’attaque au moment de frapper, nous pouvons enchaîner un combo ou faire plus de dégâts, et si nous appuyons de la même manière juste au moment où un ennemi nous attaque, nous réduirons les dégâts.

D’accord, mais qu’en est-il du voyage dans le temps ? Nous avons déjà mentionné ci-dessus que notre protagoniste, Cris, est un magicien aux pouvoirs temporaires, un chronmagicien. Mais sa puissance a une particularité. Vous pouvez voir le passé et le présent simultanément et les influencer activement.

Ceci en combat nous amène à pouvoir faire en sorte que la partie gauche de l’écran s’ancre dans le passé, tandis que la droite fera de même à l’avenir, en gardant le centre dans le présent, d’où nos personnages se battront. La chose amusante à ce sujet est que nos actions avec cela peuvent déclencher des réactions curieuses au combat.

Par exemple, si nous jetons une graine dans le temps présent et avance, elle poussera plus vite, causant des dégâts aux ennemis. Si nous allons dans le passé, en revanche, nous pouvons voir les ennemis plus jeunes, peut-être un peu plus rapides et plus agiles, mais avec moins de vie. Vérifier ces éléments donne sans aucun doute une composante assez curieuse au combat, bien qu’après quelques-uns les interactions soient pour la plupart révélées, devenant peut-être quelque peu répétitives.

Les petites actions marquent tout

En dehors du combat cet aspect est également exploitable, n’y croyez pas. La division de l’écran est maintenue, montrant notre personnage en mouvement au centre. Et comme on dit, nos actions dans le présent auront des répercussions dans le futur. Nous le remarquons dans l’interaction avec le PNJ que nous rencontrons.

Plus précisément, dans ceux qui nous proposeront des soumissions à compléter. Celles-ci nous amèneront à choisir entre des décisions qui affecteront directement l’avenir des personnages, atteignant des niveaux aussi importants que de pouvoir ruiner la vie d’une personne. Le pouvoir entre vos mains, disent-ils. Et parfois, le pouvoir fait très peur. Curieux, mais dangereux, mais la vie, ce sont des décisions, disent-ils.

On peut aussi choisir de ne pas aider, bien sûr, auquel cas les choses finiront mal pour tout le monde. Notre influence est clé, coupable. Le plus drôle, c’est qu’on peut aussi interagir grâce à notre petite amie la grenouille avec un haut-de-forme. Cela peut voyager dans le passé et le futur, débloquer des dialogues ou obtenir divers objets. Tout devient donc plus agréable, même si nous répétons qu’il n’approfondit pas beaucoup le sujet, les soumissions étant assez simples.

En dehors de tout cela, nous avons déjà commenté le thème artistique… mais pas complètement. En fin de compte, nous n’avons évoqué que la belle partie artistique, mais ce n’est pas la seule chose à quoi cela ressemble. On a un joli doublage anglais qui est assez plaisant, ainsi que des mélodies variées qui l’accompagnent assez bien. Sa traduction dans notre langue est également très bonne, même si comme reproche on pourrait dire que les transitions au combat sont trop spontanées et ternes… ainsi qu’avec des temps d’attente un peu élevés.

Conclusions de l’analyse de Cris Tales

En général, nous sommes confrontés à un jeu simpliste, qui touche à des sujets qui pourraient donner beaucoup d’eux-mêmes, mais ils choisissent d’ignorer bon nombre des possibilités auxquelles ils pourraient accéder afin de nous offrir une intrigue plus solide, sans entrer dans des complications excessives. Il est grandement apprécié si vous l’avez en tête. Ce n’est pas indispensable, mais il vous remontera le moral pendant plus d’un après-midi.