Crimson Peak : L’amour est le plus grand monstre du cinéma de Del Toro

Depuis le début de sa carrière de réalisateur, Guillermo Del Toro a trouvé des moyens de plus en plus créatifs pour inculquer au public sa grande fascination pour les monstres et pourquoi pas ?La grande sympathie que le réalisateur éprouve pour eux avec une passion qui ne s’est pas seulement reflétée à travers ses designs complexes et colorés, dont beaucoup sont déjà de véritables icônes modernes.

Souvent dans leurs récits, aussi fantaisistes soient-ils, le mal et les ténèbres qui hantent le monde sont enracinés au cœur de l’humanité elle-même, qui souvent ne présente pas le même niveau de compassion que les créatures de Dieu. .

En 2015, « Crimson Peak » sort en salles, un film qui nous entraîne dans un genre habituellement méconnu des standards du cinéma actuel et dans lequel on retrouvera chacun de ses éléments les plus caractéristiques : la romance gothique. De vieilles demeures ternes, des dames d’apparence et de sensibilité fragiles, et de sombres jeux de séduction ornés d’événements surnaturels sans explication logique.

Mia Wasikowska incarne Edith Cushing, une jeune écrivaine en herbe du New York du XIXe siècle, présentant de fortes convictions qui, devant les dames de la haute société, sont inappropriées pour une jeune femme de son âge, même si elle ne semble pas trop le prendre. beaucoup d’importance. L’arrivée des mystérieux frères Thomas et Lucille Sharp (Tom Hiddleston et Jessica Chastain) marque un tournant complet dans la vie de cette jeune femme.

Et c’est que lorsque le père d’Edith meurt, elle accepte d’épouser Thomas, déménageant avec lui et sa sœur en Angleterre, où ils trouveront leur nouvelle résidence dans le vieux manoir délabré d’Allerdale Hall. Dès le début, l’intention du réalisateur est claire : voici un mystère à résoudre, bien que curieusement, la réponse à cette question ne soit pas la chose la plus importante du film.

A partir du moment où Wasikowska et Hiddleston partagent l’écran pour la première fois, une tension et une sensualité très inhabituelles débordent dans la filmographie de Del Toro. Cette compréhension par la sensualité non pas comme un artifice pour atteindre l’érotisme, mais comme un véritable lien authentique entre les intérêts personnels et les convictions, quelque chose qui servira d’instrument de la perte (ou du salut) du jeune protagoniste.

Jamais auparavant un bâtiment n’avait servi autant d’identité cinématographique qu’Allerdale Hall lui-même. Un gigantesque monstre d’argile et de bois dont l’architecture gothique et l’état de décomposition de ses murs semblent engloutir les personnages qui osent pénétrer dans ses couloirs, traqués par des spectres terrifiants qui avertissent le protagoniste des dangers qui l’attendent.

Les fantômes que Del Toro nous présente pourraient bien être les mêmes lamentations que ce bâtiment décrépit est incapable de prononcer, hurlant à l’aide d’Edith, menaçant de détruire (involontairement) sa propre raison sans cette suspicion de ses étrangers et hôtes réservés.

Même si le secret sombre et malsain que cachent les murs d’Allerdale Hall ne s’avère pas être une véritable surprise pour le spectateur le plus astucieux, Guillermo Del Toro précise que cet acte contre nature est le fruit de l’amour. Un amour si fragmenté et déformé capable de commettre même les pires atrocités.

« Crimson Peak » est une histoire de fantômes, bien que ceux-ci ne servent que de simple ornement dans les intentions narratives derrière ce film. Celui dont l’étiquette de « cinéma d’horreur » ne rend pas justice à l’expérience qui nous a été préparée et qui est, à titre personnel, l’une des meilleures propositions audiovisuelles que le cinéaste nous a présentées dans sa carrière.