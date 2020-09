Criminel MINDS ( esprit crimin) Saison 2: le compte à rebours pour la saison à venir commence!

La série criminelle de Netflix est un rêve de procédure pénale qui se déroule presque à l’intérieur d’une salle d’interrogatoire de la police. Le spectacle revient officiellement pour une deuxième saison. L’émission mêle des scènes d’interrogatoire de police de type ligne de devoir. Avec la politique de bureau et la romance avec un accent un criminel. Donc, on soupçonne tout l’épisode. Après sa première saison, la deuxième saison de l’émission va bientôt revenir.

Date de sortie de la saison 2 criminelle:

Le criminel sera de retour avec quatre épisodes la deuxième saison le 16 septembre 2020. La première saison accompagnée de trois variantes internationales. Pénal: France, Pénal: Espagne, Pénal: Allemagne, chacun des trois suit un différent d’officiers et de suspects. Cependant, cette fois, il semble que seule la version britannique reviendra.

Détails et prévisions de la saison criminelle 2:

Kit Harington dirigera la nouvelle cohorte de stars invitées, dans son premier grand rôle à la télévision. Depuis qu’il s’est séparé de son personnage emblématique de Game of Thrones, Jon Snow. Sophie Okonedo jouera dans le premier épisode, tandis que Sharon Horgan assistera au troisième épisode. La quatrième et finale mettra en vedette l’acteur de The Big Bang Theory Kunal Nayyar. Selon la saison de synopsis de Netflix, deux figureront. Quatre nouveaux cas, avec quatre nouveaux suspects et une pièce qui change tout.

Kit Harrington, Sharon Horgan, Sophie Okonedo et Kunal Nayyar sont les vedettes de la saison criminelle 2. 4 nouveaux crimes, 4 nouveaux suspects, 4 nouveaux épisodes. 16 septembre pic.twitter.com/aorHZBvc9P – Netflix (@netflix) 2 septembre 2020

