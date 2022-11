Criminal Minds Evolution Épisode 3 Date de sortie, heure

Beaucoup de gens sont intéressés à trouver la date de sortie de l’épisode 3 de Criminal Minds Evolution. Les fans de cette série sont vraiment intéressés à savoir ce qui va se passer ensuite dans cette série. Après avoir regardé quelques derniers épisodes de cette série, les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Pour obtenir tous les détails sur cette série, les fans recherchent sur Internet.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de Criminal Minds: Evolution Episode 3. Ici, nous vous informerons également de nombreuses autres mises à jour telles que Comment pouvez-vous regarder cette série dans les différentes régions, la liste des épisodes, les détails de la distribution et de nombreux autres détails.

Vous pouvez également lire sur: Let The Right One In Episode 8 Date de sortie

C’est une série américaine et le nom de ses sociétés de production est ABC Signature, CBS Studios et CBS Television Studios. Le premier épisode de cette série est sorti le 24 novembre 2022 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité dans différentes régions.

Dans cette série, vous verrez l’équipe honorée de profileurs criminels du FBI faire face à sa plus grande menace, un UnSub qui a utilisé la pandémie pour construire un réseau de tueurs en série. Au fur et à mesure que vous commencerez à le regarder, vous deviendrez plus intéressé à savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de Criminal Minds Evolution. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

Criminal Minds Evolution Épisode 3 Date de sortie

Maintenant, ici, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 3 de Criminal Minds Evolution et, selon l’épisode d’information officiel, 3 devrait sortir le 1er décembre 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée. . Nous vous recommanderons donc à tous de marquer cette date sur votre calendrier.

Vous pouvez également lire: Walker Independence Episode 6 Date de sortie

Où diffuser Criminal Minds: Evolution?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Paramount + et c’est la plateforme officielle de cette série. C’est une plate-forme payante, donc pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement. Ici, vous pouvez diffuser tous les épisodes publiés à tout moment.

Vous pouvez également lire sur: The Walking Dead Saison 11 Episode 23 Date de sortie

Liste des acteurs

Nous allons maintenant fournir les détails du casting de cette série.

Allison Nordahl Nunez comme Holly Voit

Mia Coleman comme Harlow Voit

Joe Mantegna comme David Rossi

AJ Cook comme Jennifer Jareau

Kirsten Vangsness dans le rôle de Penelope Garcia

Aisha Tyler dans le rôle du Dr Tara Lewis

Adam Rodriguez comme Luke Alvez

Paget Brewster comme Emily Prentiss

Josh Stewart dans le rôle de William LaMontagne Jr.

Nicholas D’Agosto en tant que directeur adjoint Doug Bailey

Zach Gilford comme Elias Voit

Hannah Bamberg comme Chrissy Delaney

Vous pouvez également lire ceci: The White Lotus Saison 2 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 3 de Criminal Minds Evolution dans différents pays, les plateformes pour diffuser cette série, ses spoilers, les acteurs principaux et bien plus encore. Si vous avez des questions sur la date de sortie de Criminal Minds Evolution Episode 3, vous pouvez commenter ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂