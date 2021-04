Crimes of the Future réunit Viggo Mortensen et le réalisateur David Cronenberg

Taquiné par le Seigneur des Anneaux et Promesses orientales star Viggo Mortensen plus tôt cette année, plus de détails sont maintenant apparus concernant la prochaine aventure cinématographique du réalisateur fondateur David Cronenberg, qui serait intitulé Crimes du futur. Selon un nouveau rapport, Cronenberg envisage de commencer le tournage du projet en Grèce cet été avec un tournage « sur 30 jours du 2 août au 10 septembre, principalement autour de la capitale, Athènes, y compris au cinéma Iris, Arcade of Anatolia, et port du Pirée. «

Le titre, Crimes du futur, devrait être familier à David Cronenberg fans, avec le cinéaste écrivant et réalisant un film avec le même titre en 1970. Tourné en silence avec un commentaire ajouté par la suite, Crimes du futur se déroule en 1997 et raconte l’histoire d’Adrian Tripod, le directeur d’une clinique dermatologique à la recherche de son mentor disparu à la suite d’un fléau catastrophique, résultant de produits cosmétiques, qui a tué toute la population de femmes sexuellement matures.

Le film original regorge de thèmes dérangeants et d’images d’horreur corporelle pour lesquels Cronenberg est devenu bien connu, et bien que l’on ne sache pas comment le nouveau Crimes du futur se rapportera à son prédécesseur, cela correspond à ce que Viggo Mortensen révélé la dernière fois qu’il a parlé du projet. « Oui, nous avons quelque chose en tête. C’est quelque chose qu’il a écrit il y a longtemps, et il ne l’a jamais fait », taquina Mortensen à l’époque. « Maintenant, il l’a affiné, et il veut le tourner. J’espère que ce sera cet été que nous tournerons. Je dirais, sans dévoiler l’histoire, il retourne peut-être un peu à ses origines. »

Mortensen se référant aux «origines» de Cronenberg a rapidement amené les fans à se demander si cela signifiait des trucs d’horreur corporel, quelque chose dont le réalisateur a prouvé à maintes reprises être le maître avec des gens comme Scanners, vidéodrome, et La mouche, entre autres. Sans trop en dire, Mortensen a apparemment confirmé que le film offrira au public moderne la vue tordue de la manipulation brevetée de la biologie de Cronenberg en disant: « Ouais, c’est très intéressant. C’est presque comme une étrange histoire de film noir. C’est dérangeant et c’est bien, Je pense. Mais depuis ses origines, il s’est manifestement développé en termes de technique et de confiance en soi en tant que réalisateur. «

Robert Lantos, le producteur sur Crimes du futur a également offert depuis un aperçu du projet, suggérant en outre que ce sera une sorte de remake. « J’ai hâte de retourner en Grèce pour tourner un autre film avec les Argonautes », a-t-il déclaré. «Cela fait 14 ans que nous avons tourné ‘Fugitive Pieces’ à Athènes, Hydra et Mitilini, une expérience dont je garde des souvenirs positifs et positifs. Athènes est le cadre idéal pour ‘Crimes of the Future’ car c’est une couture sur mesure pour David La vision unique de Cronenberg d’un futur qui se confond avec le passé. «

Mortensen a jusqu’à présent travaillé deux fois sous la direction du légendaire maestro de l’horreur David Cronenberg, le duo produisant le doublé de superbes thrillers en 2005. Une histoire de violence et 2007 Promesses orientales. Cronenberg a rendu la pareille l’année dernière quand il a joué un proctologue dans les débuts de réalisateur de Mortensen Chute. L’idée du duo de s’associer à nouveau après toutes ces années pour Crimes du futur est certainement une perspective très excitante. Cela nous vient grâce à IndieWire.

Sujets: Crimes du futur