Crimes of the Future arrive sur MUBI : pourquoi vous ne pouvez pas manquer le nouveau David Cronenberg

pas de spoilers

David Cronenberg est de retour avec Crimes du futur, un film qui fera partie du catalogue MUBI cette semaine. Voici notre avis sans spoiler.

© MUBICrimes of the Future arrive sur MUBI : pourquoi vous ne pouvez pas manquer le nouveau David Cronenberg.

Crimes du futur C’est l’une des grandes premières de la semaine et à partir de ce vendredi 29 juillet, elle peut être appréciée via le service de streaming MUBI, après quelques semaines au cours desquelles il a eu une petite sortie en salles. Il s’agit du nouveau David Cronenbergdans ce qui est son retour en tant que réalisateur après huit ans, se mêlant à nouveau d’horreur, de science-fiction et, comment pourrait-il en être autrement, d’horreur corporelle.

La prémisse se situe dans un futur dystopique, sans année précise, dans lequel l’espèce humaine s’adapte à un environnement synthétique, le corps suggère de nouvelles transformations et mutations. l’artiste performeur tenseur de saul (Viggo Mortensen), accompagné de sa compagne Caprice (Léa Seydoux), montre la métamorphose de ses organes. Pendant ce temps, un groupe mystérieux tente de profiter de la notoriété de Saul pour révéler les prochaines étapes de l’évolution humaine.

À une époque où le cinéma s’est mué en un certain espace dans lequel l’univers grand public tente de censurer ou de mettre de côté les questions artistiques dans le but de préserver un ticket pour remplir les numéros au box-office, avoir ce film de Cronenberg en 2022, ce n’est pas seulement une célébration pour les amoureux de ses œuvres, mais aussi parce que c’est une réponse directe à une situation actuelle dans laquelle les puissants croient posséder une vérité unique. Il peut y avoir de l’érotisme, de la sexualité, de la violence, un refus de suivre les normes, voire du sang à l’écran et, s’ils sont exécutés comme Crimes du futurencore mieux.

Dès les premières minutes, le malaise est présent avec un acte plus qu’inquiétant qui fonctionnera comme une porte d’entrée vers l’histoire que la plume de David veut nous raconter. L’esthétique futuriste et les signes que l’humanité a commis d’innombrables erreurs qui ont conduit au présent du film, offrent le lieu idéal pour cette proposition fantastique dans laquelle les gens ne ressentent plus la douleur et où Saul et Caprice proposent un spectacle basé sur une extraction du les organes qui se forment à l’intérieur de l’homme et les personnes présentes sont captivés par cette exposition.

Revue de la filmographie de Cronenberg, il est plus qu’intéressant de proposer l’existence d’un monde dans lequel les maladies n’existent plus et les gens ne ressentent aucune douleur face aux mutilations, de sorte que leur esprit est exposé comme jamais auparavant pour déplacer les pièces de l’échiquier dans le sens que vous pensez être le mieux adapté. En ce sens, l’horreur corporelle occupe un espace central dans la prémisse, de sorte que le public sera mis au défi avec des images qui, d’un certain point de vue, peuvent être désagréables.

Le regard du réalisateur nous place devant la figure de Saul Tenser, incarné par un Viggo Mortensen qui fait à nouveau partie d’un projet David et est toujours à la hauteur de la tâche. Ce personnage est celui qui transmet les idées principales de l’intrigue, de l’inconnu de « Où va l’humanité » avec les nouveaux organes qui lui poussent, jusqu’à la simplification qui « la chirurgie est le nouveau sexe », comme le mentionne Timlin (Kristen Stewart). En revanche, la bande son de Howard Shore (Le Seigneur des Anneaux) donne le ton à chacune des scènes et construit un environnement parfait pour chacune d’entre elles.

Crimes du futur est la porte d’entrée idéale pour s’immerger dans l’esprit troublant de David Cronenberg, voyageant à travers des chemins fascinants dans lesquels il conduit le spectateur à l’approche de diverses questions dans le monde imaginaire et dans le monde réel, bien sûr. Pour des raisons que nous évoquions plus haut sur les aspects actuels, il ne fera sûrement pas partie des grandes récompenses l’année prochaine, mais nul doute que nous sommes face à l’un des meilleurs films de 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂