Crimes du futur : premier trailer et date de sortie du nouveau David Cronenberg

David Cronenberg est de retour avec un film qui promet le meilleur de l’horreur corporelle. Aujourd’hui, sa première bande-annonce a été présentée, qui regorge de stars reconnues. Ne le manquez pas!

L’une des meilleures nouvelles à venir en 2021 a été le retour de David Cronenbergl’un des meilleurs réalisateurs de ces dernières décennies qui n’a pas sorti de film depuis Carte vers les étoiles, il y a huit ans. Dans ce cas, il reviendra avec Crimes du futurProtagonisée par Léa Seydoux, Kristen Stewart et Viggo Mortensenque l’on peut voir dans le premier aperçu présenté ce jeudi.

« Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement synthétique, le corps subit de nouvelles transformations et mutations. Avec sa compagne Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célèbre artiste de la performance, expose publiquement la métamorphose de ses organes en avant-première. Timlin (Kristen Stewart), une chercheuse du National Organ Registry, suit ses mouvements de manière obsessionnelle. C’est alors qu’un groupe mystérieux se révèle… Leur mission : utiliser la notoriété de Saul pour faire la lumière sur la prochaine phase de l’évolution humaine »était le synopsis officiel présenté.

Un produit issu du génie du cinéaste nous laisse penser que les personnages seront impliqués dans des situations vraiment choquantes. Récemment, le Web Monde de la bobine ont rapporté que des tests de dépistage ont été effectués à Los Angeles et prédisent ce qui pourrait arriver : cela provoquera une polarisation, ce sera controversé et chaotique. « Les 20 dernières minutes sont très compliquées. J’aperçois des gens qui sortent de la salle, des pannes de courant et des crises de panique« étaient les mots choisis. C’est ce que l’on peut voir dans la nouvelle bande-annonce !

L’horreur corporelle et Cronenberg est l’un des mariages préférés des cinéphiles, nous allons donc sûrement nous retrouver face à un thriller de science-fiction plein de scènes qui ne conviendront pas aux estomacs sensibles, comme cela s’est produit avec Titan l’année dernière. En plus de Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewartsur la bande nous verrons Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Yorgos Karamihos, Nadia Litz et Yorgos Pirpassopoulosentre autres.

Pour le moment, il n’y a pas de jour spécifique dans les salles, mais il le fait Il a été confirmé que ce sera en juin et qui sera vue pour la première fois devant le public dans le Festival de Cannes 2022, qui aura lieu du 17 au 28 mai. Les commentaires sur les réseaux sociaux avant le récent teaser commencent à générer de grandes attentes et ce n’est pas une surprise, puisque Cronenberg est l’un des derniers réalisateurs d’horreur classiques et un retour positif est attendu avec Crimes du futur.

