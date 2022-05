Crimes du futur : de quoi s’agit-il et quand arrive-t-il en Amérique latine ?

in

David Cronenberg est chargé de diriger les fils de ce film mettant en vedette Viggo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux, dont la première a eu lieu au Festival de Cannes.

©IMDBCronenberg revient au cinéma après 8 ans.

Après 8 ans d’absence du grand écran, David Cronenberg revient à ses racines avec un nouveau film intitulé crimes du futur. Récemment créé à festival du film de Canneson sait que ce ne sera pas facile à digérer pour le spectateur moyen, et même le réalisateur lui-même s’est chargé de déclarer qu’il s’attendait à ce que beaucoup de monde quitte la salle dans la première des 107 minutes que dure ce film.

Crimes of the Future met en vedette trois personnalités de premier plan dans Hollywood Quoi Viggo Mortensen (Le Seigneur des Anneaux), Kristen Stewart (Crépuscule) Oui Léa Seydoux (le bleu est une couleur chaude). Le tournage a eu lieu au milieu de la pandémie dans différents endroits de Grèce, dans lesquels, bien sûr, tous les protocoles établis par l’industrie ont été respectés, et il peut être ancré dans le cinéma fantastique.

+De quoi parle Crimes du futur

Selon le synopsis officiel du film, crimes du futur détient : « Dans un futur pas trop lointain, l’humanité apprend à s’adapter à son environnement synthétique, dans un monde où il n’y a pas de douleur. Cette évolution emmène l’homme au-delà de son état naturel et vers une métamorphose, altérant sa structure biologique.. D’après ce qui a été rapporté, l’accent sera mis à la fois sur la mutation génétique et artificielle du corps humain.

Saül Tenser (Mortensen) C’est un artiste avancé qui se consacre à faire différentes apparitions en public dans lesquelles son corps intervient. Dans ce cadre, il dispose d’un assistant appelé Caprice (Seydoux), avec qui il vit également, qui est chargé de transformer son corps par des mutilations et des implants. L’apparence de Timlin (Stewart) ça va tout changer. Elle travaille au Registre national des organes, où ils cherchent à arrêter ce qu’ils définissent comme le syndrome d’évolution accélérée, qui non seulement modifie le corps des gens mais peut aussi mettre en danger la conception des gens, dès la naissance, de bébés qui n’ont pas l’air humain. .

+ Quand est-ce que Future Crimes est diffusé

Comme on l’a dit, ceux qui font partie du festival du film de Cannes (qui se terminera ce samedi) a eu l’opportunité d’être le premier à voir le nouveau film de David Cronenberg. Pour le reste du monde la date sera différente. Il atterrira d’abord aux États-Unis, où il a été confirmé pour vendredi de la semaine prochaine (3 juin). Ensuite, ce sera le tour d’autres marchés, comme l’Amérique latine, pour lesquels il n’y a pas encore de date définie.

