Crik Faluzi mute à nouveau et présente « Hello, Hologram » avec Gala Brie | 45S

Les multiples facettes Crik Faluzi début 2021 de bonne humeur en compagnie des talentueux Gala Brie pour nous présenter «Hola, Holograma», une nouvelle chanson qui représente un virage à 180 degrés en termes de son du groupe et anticipe ce que sera leur prochain disque.

Malgré le son totalement renouvelé que le groupe nous présente aujourd’hui, ils conservent la même personnalité hyperactive influencée par les séries, les films et la littérature de science-fiction que l’on connaissait dans leurs paroles chargées de passages oniriques et aux moments sombres. Rappelons que le nom du groupe a été inspiré du nom du graphiste John Kricfalusi, créateur d’une série de dessins animés culte.

Illustration de la couverture par M. Tronch

Pour « Bonjour, Hologram », le groupe a recréé une histoire intéressante se déroulant dans un contexte retrofuturiste dans lequel le personnage de la chanson imagine une relation qui n’a jamais eu lieu, car simplement – à travers la technologie, des vidéos, des photos et des hologrammes – il simule et recrée des situations romantiques. Pour y parvenir, ils ont eu la présence du chanteur péruvien Gala Brie qui a ajouté sa voix à la chanson et a apporté des idées concernant les mélodies.

Écoutez «Hello, Hologram» de Crik Faluzi ft. Gala Brie.