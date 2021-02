Criez-le des gradins! EA Sports College Football fait son grand retour

EA Sports ramène le football universitaire, marquant un retour pour la franchise qui a été abandonnée avec Football NCAA 14 sur la PlayStation 3. Cela a été publié en 2013, avant même le lancement de la PlayStation 4, avec la série mise sur la glace depuis. Maintenant, il est annoncé EA Sports College Football, et bien qu’il n’ait pas de titre prévu pour 2021, il s’est associé à la société de licence collégiale CLC pour s’assurer qu’il a accès à plus de 100 équipes, y compris des uniformes, des playbooks, et plus encore.

Malheureusement, les listes ne seront pas exactes – pour le moment. C’est parce que les règles actuelles de la NCAA interdisent aux joueurs de vendre leurs droits de ressemblance pendant qu’ils sont encore à l’université, bien que l’on s’attende à ce que ces restrictions changent dans l’année à venir. Vraisemblablement, EA Sports misera sur un résultat favorable ici – mais quoi qu’il arrive, cela n’affectera pas la sortie du titre, selon bigwig Daryl Holt.

« Nous garderons un œil sur tout au fur et à mesure de son évolution et nous serons prêts », a-t-il déclaré à ESPN. «Ce ne sera pas un problème pour nous. Mais ce n’est vraiment pas une réponse pour nous en ce moment. Nous sommes autant de passagers que n’importe qui d’autre. Nous nous assurons donc de fournir ce que nos joueurs de football universitaire voudraient dans un match. Et cela commence par une expérience très immersive et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour amener le vrai jeu du collège et le jour du jeu dans le monde virtuel.

Le développement du titre ne fait que commencer, la PlayStation 5 étant une plate-forme cible. En tant que tel, il n’y a aucune information supplémentaire à partager à ce stade au-delà du fait que cela se produit. Nous sommes plutôt optimistes pour ce projet, pour être honnête: sans les contraintes de temps habituellement associées à des titres comme Madden NFL 21, EA Sports pourrait avoir l’occasion ici de vraiment revenir à la planche à dessin et de réinventer ce qu’est un jeu de football de nouvelle génération. peut être.

Et cela, en fin de compte, pourrait également profiter à la franchise Madden NFL.