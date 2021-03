Cricket-England nomme Trescothick comme entraîneur au bâton

L’ancien batteur d’ouverture de l’Angleterre, Marcus Trescothick, a été nommé entraîneur au bâton de l’équipe masculine senior, a déclaré lundi la Commission de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles (BCE). Trescothick, qui a disputé 76 tests pour l’Angleterre et les a aidés à remporter les Ashes en 2005, quittera son poste d’entraîneur adjoint du Somerset pour prendre ses nouvelles fonctions.

L’ancien néo-zélandais Jeetan Patel a été nommé entraîneur de spin bowling anglais et entraîneur-chef de l’équipe de jeunes Jon Lewis a été promu au poste d’entraîneur de rythme de l’équipe senior. L’ancien entraîneur-chef du Yorkshire et entraîneur-chef du Gloucestershire, Richard Dawson, remplacera Lewis dans le rôle d’entraîneur d’élite reconfiguré.

« Marcus, Jon et Jeetan ont démontré leur capacité au plus haut niveau et montrent également un énorme potentiel pour l’avenir », a déclaré le directeur des performances de la BCE, Mo Bobat, dans un communiqué. « Le pedigree d’entraîneur de Richard parle de lui-même et avoir quelqu’un de sa qualité jouant un rôle de premier plan dans le développement et la préparation de nos meilleurs jeunes joueurs est un réel atout. »

