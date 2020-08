"Cri 5" arrive beaucoup plus tard: le teaser révèle une nouvelle date de début

C’est hurlant: en raison de la pandémie corona, les sorties en salles continueront d’être reportées. “Scream 5” est également retardé, comme l’a annoncé la semaine dernière le studio de cinéma Paramount Pictures. Maintenant, la suite d’horreur a une nouvelle date de début – mais malheureusement, c’est encore loin.

Un nouveau teaser, que l’on peut retrouver sur le compte Twitter de la franchise “Scream”, dévoile la nouvelle date de sortie au cinéma: le cinquième film de la série sortira sur 14 janvier 2022 dans les cinémas américains. La suite devait initialement être diffusée sur grand écran en 2021.

Les acteurs et l’équipe sont dans les starting-blocks

Les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (“À vos marques ou pas – À vos marques, prêts, morts”) dirigeront “Scream 5”. Les acteurs récurrents des films précédents ont confirmé Neve Campbell en tant que protagoniste Sidney Prescott, Courteney Cox alias Gale Weathers et David Arquette dans son rôle de Dewey Riley. Ils sont rejoints par les nouveaux membres de la distribution Jenna Ortega (“Tu m’aimeras”) et Melissa Barrera (“In the Heights”).

Ghostface évite la forte concurrence

Stratégiquement, la nouvelle sortie en salle de “Scream 5” pourrait être une bonne décision. Après tout, avec la nouvelle date, la suite évite la concurrence directe avec de nombreux autres films d’horreur tels que “A Quiet Place 2”, “Halloween Kills”, “Saw: Spiral” et “The Conjuring 3: Under the Spell of the Devil”, qui commencent en 2021 ont été déplacés.