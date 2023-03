Creuseur ! Les créateurs Andy Samberg et Neil Campbell discutent de l’inspiration de la série

Creuseur ! est une prochaine série animée créée par Adam Samberg et Neil Campbell. La série parle d’un célèbre archéologue nommé Rip Digman qui voyagera à travers le monde pour explorer des endroits dangereux avec son équipe d’experts. Les deux Creuseur ! les créateurs ont partagé l’inspiration de la série lors de leur entretien avec Collider.





Samberg explique pourquoi l’émission met en vedette des archéologues et le co-créateur de la série a admis ce personnage emblématique Indiana Jones avait quelque chose à voir avec ça. Il expliqua,

«Nous parlions de combien nous aimons le genre archéologue-aventure, votre Indiana Jones, votre trésor national, et cetera, et le genre de cinéma-fication des vieilles histoires d’aventure sérialisées en gros. Et puis j’ai commencé à rire de la façon dont nous étions en quelque sorte nourris de ce régime régulier dans notre jeunesse d’archéologues étant des aventuriers cape et d’épée et comment ce serait si drôle de voir un monde où c’était réellement le cas, par opposition à quelque chose qu’on vous a dit une fois toutes les quelques années quand un film d’Indiana Jones sort, en gros.

Campbell a en outre ajouté qu’en général, la série a été créée sur la base des dessins animés qu’ils ont tous deux grandi en regardant et de ceux qui ont un thème similaire, a-t-il déclaré,

« Juste n’importe quoi de quand nous étions enfants, comme Indiana Jones, comme The Goonies. Je veux dire, des choses au-delà de quand nous étions enfants aussi, mais ce genre de choses a cette sensation. Je l’ai déjà dit, mais Legend of Zelda est aussi comme ça, où il y a tout un monde à explorer, et c’est plein de mystères et de secrets et de temples cachés, et des trucs comme ça.

Creuseur ! est basé sur le monde que les créateurs voulaient explorer

Campbell a ensuite partagé que la série était basée sur les sujets qu’ils cherchaient à explorer quand ils étaient tous les deux jeunes. La série a été fortement influencée par les choses qui les fascinaient. Campbell a partagé,

« Et vous vieillissez, et vous vous dites: » Oh non, ce n’est pas tout à fait comme ça « , ou quoi que ce soit. Mais cette merveille que vous avez quand vous jouez à ces choses, ou quand vous regardez ces choses quand vous êtes enfant, c’est juste un monde dans lequel nous voulions l’installer où vous vous dites : « Non, c’est le cas dans ce monde. » Il est rempli de malédictions, d’objets enchantés, de temples cachés, de secrets et de mystères, et cela ressemblait à un monde très amusant à explorer et à mettre dans un tas de personnages fous et déséquilibrés comme Rip.

Creuseur ! premières sur Comedy Central le 22 mars.