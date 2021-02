Créer un formulaire Google: voici comment

Que ce soit pour des sondages ou des quiz amusants, vous pouvez les créer en un rien de temps avec un formulaire Google. Nous expliquons comment cela fonctionne.

La création d’un formulaire Google est simple et rapide. Cela fonctionne aussi bien via le navigateur de l’ordinateur que sur les smartphones. Vous n’utilisez pas Google Docs pour cela, mais l’application Google Forms. Et c’est ainsi que cela fonctionne:

Voici comment créer un formulaire Google

Appeler dans le navigateur forms.google.com.

forms.google.com. Cliquez sur «Vide» avec le signe plus.

Un nouveau formulaire va maintenant s’ouvrir.

Dans la partie supérieure, vous pouvez entrer un nom pour le formulaire et une description.

À droite du titre de la première question, choisissez le type de question que vous souhaitez.

Les choix sont: « Question à choix multiples », « Boîte » et « Liste déroulante ».

Avec plusieurs choix et boîtes, vous avez la possibilité d’ajouter des images et des vidéos. Cliquez sur « Ajouter une image » à côté de la question pour télécharger une photo ou une vidéo.

Après avoir saisi une question, vous pouvez définir plusieurs réponses.

Pour éviter les abstentions, activez l’option « Obligatoire ».

Si vous souhaitez créer un formulaire Google complet, vous devez diviser votre enquête en plusieurs sections. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Section » dans la barre de droite.

Vous pouvez supprimer à tout moment des éléments tels que des images ou des questions en cliquant sur le symbole «X».

Si les questions doivent être jouées dans un ordre aléatoire, voici comment cela fonctionne: « Paramètres> Présentation> Ordre aléatoire des questions ».

Avec le choix multiple, vous pouvez donner des réponses dans un ordre aléatoire. Pour ce faire, sélectionnez d’abord la question correspondante, puis: « Paramètres> Modifier l’ordre des options ».

Créez un formulaire Google dans Google Drive

Par défaut, les nouveaux formulaires Google sont sauvegardés directement sur Google Drive. Mais vous pouvez également créer un nouveau formulaire Google directement à partir de Google Drive. Cela fonctionne comme ceci:

Accédez à drive.google.com.

Cliquez maintenant sur « Nouveau> Google Forms ».

Créer un formulaire Google dans Sheets

Vous pouvez également créer un formulaire Google dans Google Sheets. Les réponses sont ensuite enregistrées dans une nouvelle feuille de calcul. Cela fonctionne comme ceci:

Rendez-vous sur sheets.google.com.

Cliquez sur « Insertion> Formulaire ».

Une nouvelle feuille est créée dans le tableau et un nouveau formulaire s’ouvre.

Partager Google Form: voici comment

Plusieurs options s’offrent à vous pour partager un formulaire Google.

Une fois que vous avez créé votre formulaire, vous pouvez le partager avec d’autres personnes. Différentes options sont disponibles pour cela: